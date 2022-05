Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria sono state protagoniste di un botta e risposta al vetriolo, durante la 17^ puntata dell'Isola dei Famosi - in onda lunedì 16 maggio. Tutto è cominciato dall'ex naufraga che ha fatto notare all'opinionista di essersi "accanita" contro di lei e suo marito. In replica, però, Luxuria ha sostenuto che la judoka non è stata una valida concorrente.

Laura Maddaloni su tutte le furie

Dopo essere stata eliminata dall'Isola dei Famosi, Laura Maddaloni ha fatto il suo rientro in Italia. In occasione della 17^ puntata del Reality Show, la judoka ha preso parte alla diretta.

Arrivata in studio, l'ex concorrente si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

In particolare, Luxuria è finita nel mirino di Laura. La moglie di Clemente Russo ha ammesso di essere rimasta delusa dall'atteggiamento che l'opinionista ha avuto nei suoi confronti e in quelli del marito: "Ci sono stata male, se non di più". La diretta interessata ha rivelato di essere stata contenta quando ha scoperto che Vladimir era una delle opinioniste dell'Isola dei Famosi. Una volta sbarcata in Honduras, però, Maddaloni ha capito che l'opinionista non era dalla sua parte: "Dal primo giorno ho capito che non ti piacevo".

La replica dell'opinionista

Laura Maddaloni ha proseguito, spiegando a Luxuria di non riuscire ad accettare di essere stata dipinta come una persona aggressiva.

Sulla base di quanto dichiarato l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha insinuato che l'opinionista l'abbia trattata allo stesso modo della gente che in passato ha attaccato proprio Luxuria: "Hai combattuto sempre contro l'ignoranza, ma hai fatto lo stesso con me".

Di fronte agli attacchi dell'ex concorrente, Vladimir Luxuria ha fornito la sua versione dei fatti.

La diretta interessata ha precisato di non essersi mai accanita contro nessuno. Poi, ha lanciato una stoccata a Laura riguardante il percorso svolto in Honduras: "Come naufraga non eri valida". Infine, Luxuria ha cercato di far capire alla judoka che non è stata eliminata per il suo commento ma per il volere dei telespettatori: "La gente ti avrebbe votato comunque".

Il precedente

Durante la 17^ puntata del reality show, l'opinionista ha precisato di non avere mai parlato per partito preso. Inoltre, Luxuria ha fatto notare all'ex naufraga di aver messo in atto un teatrino inutile.

Il botta e risposta si è concluso con l'intervento della conduttrice: Ilary Blasi ha chiesto a Maddaloni di tornare al suo posto, perché la diretta doveva proseguire. Non è la prima volta che la judoka insinua che Luxuria abbia il dente avvelenato nei suoi confronti e in quelli del marito Clemente.