Laura Maddaloni è una delle concorrenti più discusse di questa edizione dell'Isola dei Famosi. La donna, che si trova a Playa Sgamada dopo essere stata eliminata dalla Palapa, ha deciso di mettere in guardia Estefania Bernal riguardo l'atteggiamento di Roger Balduino. Secondo la naufraga, il ragazzo starebbe fingendo per cercare di arrivare alla fine di questa esperienza e vincere l'edizione in corso del reality show. Ha definito il suo comportamento particolarmente "ambiguo".

Laura Maddaloni mette in guardia Estefania

La nuova puntata dell'Isola dei Famosi, in via del tutto eccezionale, andrà in onda venerdì 13 maggio in prima serata.

Mentre si attende la nuova puntata, Laura Maddaloni ha deciso di parlare con Estefania Bernal per metterla in guardia sul comportamento di Roger Balduino. La donna è convinta che lui stia finendo perché vuole riuscire a vincere questa edizione del reality e che per questo stia avendo un comportamento particolarmente ambiguo anche nei confronti della ragazza. Nel daytime andato in onda mercoledì 11 maggio, la moglie di Clemente Russo ha deciso di confrontarsi direttamente con Estefania, spiegandole quello che pensa di Roger, che è stato duramente criticato anche da Guendalina ed Edoardo Tavassi.

Le parole di Laura Maddaloni

Roger Balduino è finito nuovamente al centro delle critiche dei naufraghi.

In particolare, a scagliarsi contro di lui è stata Laura Maddaloni, che ora si trova a Playa Sgamada. Secondo la moglie di Clemente Russo, Roger starebbe seguendo una strategia prestabilita per riuscire ad ottenere la vittoria. Laura ha spiegato a Estefania che prima di andarsene ha deciso di dare a lui il bacio di Giuda perché è convinta che lui non faccia altro che giocare.

"Sta fingendo un amore vero" ha sottolineato Maddaloni, spiegando che parla di amore solo per andare avanti e che lei non approva questo tipo di strategia. "Ha tradito le persone vicine per arrivare in finale" ha aggiunto la moglie di Clemente Russo, sottolineando che ha votato Lory Del Santo cercando di far fuori due di loro in un colpo solo.

La donna è stata molto schietta, proprio perché il suo scopo era quello di mettere in guardia Estefania, che si trova coinvolta in questa situazione.

La delusione di Estefania

Le dichiarazioni di Laura Maddaloni, che ha voluto mettere in guardia Estefania su Roger Balduino, hanno portato una grande delusione nella ragazza. Quando è stata chiamata nel confessionale, la modella argentina ha spiegato di esserci rimasta male scoprendo quello che era accaduto mentre lei non c'era e del comportamento scorretto di Roger. "Sono rimasta delusa" ha spiegato Estefania, sottolineando che non se lo sarebbe mai aspettata. La modella ha spiegato che capisce che si tratta di un gioco, ma che non bisogna superare i limiti e deludere il gruppo con cui è iniziata l'esperienza. "Vuole andare avanti con la nostra storia per strategia?" si è domandata la modella.