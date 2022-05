Durante il daytime dell'Isola dei Famosi, in onda mercoledì 25 maggio, Maria Laura De Vitis è stata protagonista di un duro sfogo. La concorrente ha ammesso di esserci rimasta male per la nomination di massa ricevuta nella 19esima puntata del Reality Show. Nonostante le lacrime della concorrente, Nicolas Vaporidis ha ammesso di trovarla una persona falsa.

Maria Laura delusa

Maria Laura De Vitis è finita in nomination. Nel post-puntata dell'Isola dei Famosi la concorrente ha ammesso di esserci rimasta male per il voto di Carmen Di Pietro e Edoardo Tavassi.

Nel dettaglio, la naufraga pensava che Carmen fosse un punto di riferimento per lei mentre Edoardo lo vedeva come un amico. Di conseguenza è scoppiata in lacrime. A quel punto Edoardo ha raggiunto la compagna d'avventura e ha spiegato di essere stato messo in condizioni di nominare lei.

Estefania Bernal ha cercato di rassicurare De Vitis, spiegando che a quel punto del gioco è molto probabile finire in nomination.

Il commento di Nicolas

Nicolas Vaporidis è stato piuttosto critico nei confronti della nuova naufraga. Il diretto interessato ha commentato le lacrime di Maria Laura: "Se vuoi le faccio scendere anche io. Siamo tutti attori...".

Secondo il concorrente romano, l'intento dell'ex compagna di Paolo Brosio sarebbe solo di farsi vedere fragile agli occhi dei telespettatori in modo da superare la nomination contro il modello brasiliano.

Nonostante la concorrente abbia spiegato che lontano dai riflettori è molto riservata mentre all'Isola dei Famosi non riesce a tenere nascoste le emozioni, Nicolas è stato piuttosto critico: "Se tu mi dici che fuori sei molto riservata, qualche sospetto mi viene". In un secondo momento, nel confessionale Vaporidis ha rincarato la dose sulla naufraga: "Questa strategia non mi piace.

Maria Laura è una bravissima furbacchiona".

A fare eco alle parole di Nicolas, ci ha pensato Pamela Petrarolo. La diretta interessata ha sostenuto che le lacrime di Maria Laura siano solo un escamotage per intenerire i telespettatori del reality show e magari essere salvata dalla nomination.

Lo sfogo di De Vitis

In confessionale, Maria Laura ha rivelato di essere delusa per l'atteggiamento dei suoi compagni d'avventura.

La diretta interessata è sicura che Nicolas voglia metterla in cattiva luca con gli altri concorrenti e con i telespettatori.

Infine, la diretta interessata ha precisato che le sue lacrime non erano per fare tenerezza ai telespettatori dell'Isola dei Famosi. Per chi non avesse seguito le dinamiche del reality show, questa settimana Maria Laura De Vitis si trova al televoto con Roger Balduino.