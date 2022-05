L’avventura dei naufraghi all’Isola dei Famosi continua e, grazie agli ottimi ascolti del reality condotto da Ilary Blasi insieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino, la finale è stata posticipata al 27 giugno, diventando così l’edizione più lunga del programma. Naturalmente, se il programma si prolunga, gli autori hanno bisogno di creare nuove dinamiche e i naufraghi necessitano anche di forze fresche. Dopo l’arrivo delle conquistadores, una nuova naufraga potrebbe presto sbarcare in Honduras.

Un volto di Non è la Rai pronto a sbarcare in Honduras

Secondo il portale Comingsoon.it una nuova naufraga potrebbe sbarcare all’Isola Dei Famosi, raggiungendo il resto del gruppo a Playa Rinovava. Secondo il rumor, si tratterebbe di una ex protagonista del storico programma Rai dal titolo ‘Non è la rai’, ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo. Il nome della possibile naufraga è tutt’ora top secret ma, sempre secondo i rumors, è una cantante, showgirl e coreografa e il suo nome è molto amato dai fans dello show cult degli anni ’90. Pare dunque che all’Isola dei Famosi, dopo l’arrivo di Mercedesz Henger, Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli, un’altra naufraga farà il suo ingresso, pronta a cimentarsi con la fame, le temperature alte e soprattutto, rapportarsi con gli altri concorrenti.

Lory Del Santo delusa da Roger

Sull'Isola dei Famosi, intanto, il malumore è sempre dietro l'angolo. Dopo essere rientrata in gioco da Playa Sgamada, Lory del Santo si è ritrovata al televoto contro Laura, trionfando poi nella puntata di lunedì 9 maggio. Dopo aver gioito, Lory è stata nuovamente mandata al televoto e questa volta da Roger Balduino. Dinanzi a tale affronto, la Del Santo è rimasta molto ferita e delusa, sfogandosi poi in confessionale: "Roger è una persona molto sleale, non ci si può fidare di lui.

Tu lo voti per farlo diventare leader e lui invece ti nomina per andare al televoto. Una cosa è certa, nel buio non si distinguono gli amici dai nemici. Potremmo essere affogati nella notte dai presunti amici". Tale delusione è stata espressa anche da Marco Cuculo, mandato al televoto da Guendalina Tavassi. Abbastanza alterato e deluso per tale scelta, Marco ha spiegato di essere cambiato nell'ultimo tempo e che non si aspettava la nomination da parte di Guendalina e neanche da parte di Roger a Lory in quanto, fino a poco tempo fa, erano nello stesso gruppo e molto in sintonia.

Ricordiamo che al televoto attualmente ci sono: Marco Cuculo, Lory Del Santo, Edoardo Tavassi e Marialaura De Vitis e solamente nella puntata di venerdì 13 maggio si saprà chi dovrà raggiungere Licia, Clemente, Laura, Estefania e Fabrizia su Playa Sgamada.