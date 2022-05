Venerdì 13 maggio 2022 è andata in onda su canale 5 una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Durante la diretta, Roger Balduino ha avuto modo di confrontarsi con Estefania Bernal ed entrambi si sono accusati a vicenda. Nei giorni precedenti, Estefania ha dichiarato di esserci rimasta male per alcuni gesti compiuti da Roger e, pertanto, aveva deciso di chiudere la relazione con lui. Nella puntata del 13 maggio, la naufraga ha avuto modo di confrontarsi con il naufrago e, quest’ultimo, ha accusato la modella di aver finto la storia d’amore con lui.

Il confronto tra Roger ed Estefania

L’arrivo all'Isola dei Famosi dell’ex fidanzata di Balduino, Beatriz Marino, aveva già sconvolto gli equilibri tra Bernal e Roger, ma, dopo alcune decisioni del naufrago, come quella di mandare al televoto Lory Del Santo, hanno costretto la naufraga a prendere una decisione e cioè, chiudere la storia d’amore nascente. Durante il confronto tuttavia, il modello brasiliano ha accusato la sua ex di aver architettato tutto, anche i baci dati in queste settimane. Roger ha esordito dicendo: “Guardate, vi dico che lei è stata la prima che mi ha detto di giocare su questa cosa dell’amore tra me e lei. Lei mi ha detto di giocare, perché questa situazione piaceva al pubblico".

Roger ha poi spiegato di aver accettato e di aver detto che andava bene recitare questa parte, ma che poi nel corso dei giorni, Estefania aveva iniziato a piacergli veramente e aveva anche sentito la sua mancanza quando lei era sull'altra isola. A questo punto, Balduino ha continuato il suo sfogo, dicendo che ha iniziato ad innamorarsi veramente di lei, e ha sostenuto di non aver mai finto davanti alle telecamere come invece ha fatto lei.

Immediatamente la modella ha replicato dicendo che non era assolutamente così e che, la loro relazione inizialmente si era basata su una forte attrazione fisica ma poi, con il passare dei giorni, anche lei si era legata al modello e si era affezionata molto. Estefania ha poi rincarato la dose, dandogli del bugiardo, dicendo che deve imparare a fare il vero uomo e che da oggi in poi andrà avanti da sola e senza di lui.

Ascolti Isola 13 maggio

La sedicesima puntata dell'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione da Playa Palapa di Marco Cuculo e, la definitiva eliminazione di Laura Maddaloni. I naufraghi hanno poi affrontato varie prove, come quella leader, quella del bacio in apnea tra Mercedesz ed Edoardo ed anche una prova di tentazione per Carmen Di Pietro. Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena, che ha totalizzato 2.388.000 telespettatori, con uno share pari al 19%. Contro The Band, in onda su Rai 1, che ha visto coinvolti 2.077.000 spettatori, con uno 13.3% di share.