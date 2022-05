A poche ore dalla messa in onda di una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 23 maggio, Deianira Marzano ha riportato un presunto retroscena sul Reality Show. Secondo la blogger campana, alcuni concorrenti sbarcati in Honduras sarebbero positivi al Covid. Di conseguenza, le sorprese in programma sarebbero state rimandate a venerdì prossimo.

La versione della blogger

Lunedì 23 maggio, è prevista la 19^ puntata dell'Isola dei Famosi. Tramite alcune stories su Instagram, Deianira Marzano ha rivelato un presunto retroscena sulle condizioni di salute di alcuni concorrenti: "Parrebbe che ci sia in Honduras qualche positivo al Covid".

In una seconda stories, la diretta interessata è tornata sull'argomento. Dopo avere ribadito la presenza di alcune positività al coronavirus, Marzano ha affermato: "Per motivi non ancora pervenuti, le tarantelle con i nuovi ospiti amici di oggi saranno rimandate a venerdì".

Dal momento che la produzione del reality show di Canale 5 non ha confermato o smentito la notizia, si tratta solo di supposizioni della blogger campana.

Marzano: 'Alessandro pronto a tornare in Italia'

Non è finita qui. Deianira Marzano infatti, ha reso noto un presunto retroscena legato ad Alessandro Iannoni - figlio di Carmen Di Pietro.

Scendendo nel dettaglio, l'esperta di gossip ha sostenuto che il giovane naufrago tornerà in Italia.

Il motivo? Alessandro potrebbe decidere di non accettare il prolungamento del contratto dell'Isola dei Famosi. Il programma infatti, è stato prolungato fino al prossimo 27 giugno. Stando alle informazioni in possesso di Marzano, Alessandro Iannoni non sarebbe propenso a restare in Honduras. Sulla base di quanto dichiarato, la diretta interessata ha fatto sapere che sarebbe volato in Honduras il migliore amico di Alessandro per convincerlo a restare all'Isola dei Famosi.

Anche in questo caso, però, si tratta solo di supposizioni poiché non c'è alcuna conferma.

Isola dei Famosi: nuovi concorrenti

L'Isola dei Famosi è stata prolungata fino a fine giugno. Dunque, i naufraghi dovranno decidere se accettare o meno il prolungamento del contratto. Al cast iniziale, si sono uniti altri concorrenti. Nel corso del reality show, sono approdati Marco Senise - eliminato - e Licia Nunez.

Successivamente, si sono aggiunte ai concorrenti: Fabrizia Santarelli, Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis: quest'ultima è arrivata per conquistare Alessandro Iannoni, ma ha ricevuto un due di picche dal figlio di Carmen Di Pietro.

Infine, si sono uniti al cast anche Luca Daffrè, Gennaro Auletto - il naufrago ha instaurato un ottimo feeling con Estefania Bernal - e Pamela Petrarolo.