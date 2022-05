Lunedì 30 maggio 2022 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi insieme al suo team composto da Nicola Savino, Vladimir Luxuria e l'inviato Alvin.

A meno di un mese dalla finale, prevista per il 27 giugno, gli autori continuano nella ricerca costante di idee per intrattenere il pubblico: in particolare hanno deciso di mandare nella prossima puntata, come ospiti per alcuni giorni, Soleil Sorge e Vera Gemma. Non poteva mancare la reazione di Alex Belli allo sbarco di Sorge in Honduras.

Il commento di Alex sullo sbarco di Soleil

Ospite da Isola Party, Alex Belli ha commentato lo sbarco in Honduras di Soleil. Tutto è iniziato quando Valentina Barbieri, imitatrice e conduttrice del format pre-Isola, ha imitato Sorge chiedendo ad Alex se le mancasse. Belli ha colto la palla al balzo dicendo: "No Soleil, non ci manchi per niente. Vorrei anche dirti che sei incoerente e pazza. Ti do anche una news flash, dei tuoi click non me ne frega niente. Io sono il re dei dissing, a me piace questa roba qui, ma da parte tua non c'è nessun dissing, questa roba è uno screzio finto. Io a lei voglio bene, ma spesso dice di dissociarsi da tutta questa situazione e di non fare roba trash. Ma ciccia, hai fatto sei mesi di tv trash, tu fai tv trash, non rinnegarlo!

Ogni volta che leggo questa cosa, io vado fuori di testa".

Pare dunque che, con lo sbarco di Soleil in Honduras, potrebbe arrivare un nuovo capitolo della saga capitanata da Belli e Sorge.

La frecciatina di Vladimir a Soleil e le battute contro Vera Gemma

Nella prossima puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì 6 giugno 2022, Soleil e Vera Gemma sbarcheranno in Honduras.

Durante l'appuntamento del 30 maggio, Ilary Blasi ha presentato i due nuovi ospiti e, immediatamente, Vladimir ha punzecchiato l'ex volto del Grande Fratello Vip, dicendole: "Ciao Soleil, è da tanto che non ti si vede in televisione".

Dopo questo primo attacco da parte dell'opinionista, Ilary ha mandato in onda la clip di presentazione di entrambe e immediatamente Sorge ha attaccato Vera dicendo di non sentirsi inferiore a lei: "L'unica cosa che ha più di me sono gli anni e il décolleté prosperoso".

L'ex naufraga ha immediatamente risposto dicendo di essere totalmente diversa da lei, ma di riuscire a sopportarla fino a un certo limite, perché poi sa diventare cattiva. Non resta dunque che aspettare la prossima puntata del 6 giugno per scoprire come reagiranno i naufraghi allo sbarco di questi due nuovi ospiti e, soprattutto, come si comporteranno le due new entry.