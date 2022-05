Venerdì 13 maggio 2022 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi. Ad affiancare la conduttrice saranno i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino e, nei panni di inviato in Honduras e a dare manforte ai naufraghi, ci sarà invece Alvin. I naufraghi, come sempre, si troveranno ad affrontare prove, nomination, confronti e tanto altro ma, prima di tutto, un naufrago dovrà abbandonare Playa Palapa.

Sondaggi sedicesima puntata

Durante la scorsa puntata dell’Isola Dei Famosi, andata in onda lo scorso lunedì 9 maggio 2022, al televoto sono finiti: Marco Cucolo, Lory Del Santo, Edoardo Tavassi e Maria Laura De Vitis.

Nella puntata del 13 maggio, un naufrago dovrà abbandonare Playa Palapa per andare dagli altri naufraghi su Playa Sgamada, che è un’isola di passaggio che servirà per rientrare in gioco o tornare definitivamente in Italia. Il televoto di questa settimana è in positivo e chiede al pubblico chi si vuole salvare. Secondo i sondaggi online, ad avere la peggio e quindi dover abbandonare la Palapa, dovrebbe essere Maria Laura De Vitis, mentre invece il naufrago più salvato è Edoardo Tavassi. Non resta che attendere la puntata per scoprire se sarà effettivamente così o no.

Anticipazioni Isola 13 maggio

Venerdì 13 maggio tornerà su Canale 5 l’Isola dei Famosi. Stando alle anticipazioni rilasciate da Mediaset, durante la diretta ci sarà un confronto tra Playa Sgamada e Playa Rinovada.

I naufraghi eliminati torneranno in Palapa per prendersi una rivincita sugli ex compagni di avventura e si scoprirà quale gruppo avrà la meglio. Ma i colpi di scena per i naufraghi non si limiteranno solo a questo ed infatti, Carmen Di Pietro verrà posta davanti ad una tentazione e per le sarà una scelta durissima. Si parlerà poi di Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger.

I due avranno la possibilità di vincere un premio esclusivo ma, per farlo, dovranno mettere alla prova la loro affinità e complicità, proprio come hanno dimostrato in questi giorni sull’Isola. Per Roger poi, ci sarà il tanto atteso confronto con Estefania la quale, negli ultimi giorni, ha dichiarato di voler definitivamente chiudere i rapporti con il modello.

I due avranno dunque modo di chiarirsi e prendere una decisione. Ci sarà poi il verdetto del televoto, la prova leader, la prova ricompensa e poi un naufrago tra Fabrizia, Clemente, Laura, Estefania e Licia, dovrà definitivamente tornare in Italia. Spazio poi alle nomination condotte da Alvin.