Lunedì 23 maggio 2022 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi insieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino. A poche ore dalla nuova puntata, molti telespettatori si chiedono chi, tra i naufraghi al televoto, dovrà abbandonare la Palapa per andare su Playa Sgamada.

Isola, sondaggi del 23 maggio

A circa un mese dalla fine dell'Isola dei Famosi, i naufraghi iniziano a essere sempre più stanchi e provati dall'esperienza in Honduras. Nella scorsa puntata del reality show, al televoto sono finiti: Roger, Estefania, Luca e Gennaro.

Lunedì 23 maggio uno di loro dovrà lasciare la Palapa, alla volta di Playa Sgamada, una spiaggia di passaggio: il pubblico deciderà se far rientrare il naufrago in gioco, oppure rispedirlo in Italia. Il televoto chiede chi si vuole salvare e, stando ai sondaggi pubblicati online, ad avere la meglio su tutti i naufraghi, dovrebbe essere Luca Daffrè. Il naufrago meno votato e che, dunque, dovrà abbandonare la Palapa, dovrebbe essere Gennaro. Se così fosse, quest'ultimo andrebbe su Playa Sgamada, dove ad attenderlo ci saranno: Licia Nunez, Mercedesz Henger, Blind e Fabrizia Santarelli.

Non resta che attendere l'appuntamento del 23 maggio per scoprire se i sondaggi avranno ragione o meno.

Anticipazioni diciannovesima puntata dell'Isola

Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicolas Savino, e dall'inviato Alvin, sono pronti a condurre una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, in onda il 23 maggio su canale 5. Nell'appuntamento del reality show, i naufraghi saranno nuovamente messi a dura prova e chiamati a fare delle scelte molto importanti.

Tutti i concorrenti dovranno finalmente decidere se continuare a lottare per la vittoria del programma, che finirà il 27 giugno e non più il 27 maggio, oppure abbandonare definitivamente il gioco e rientrare in Italia, ritirandosi così dal programma.

Spazio poi al divertimento e alle prove; due dei naufraghi più divertenti di questa edizione, Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi, affronteranno una sfida molto divertente, nel tentativo di conquistare un premio dolce per loro stessi e per gli altri compagni di avventura.

Si scoprirà poi anche il verdetto del televoto tra Luca, Gennaro, Estefania e Roger.

In seguito ci saranno altre nomination condotte da Alvin, alla nuova prova leader, prova ricompensa e tanto altro. Ricordiamo, inoltre, che l'Isola dei Famosi andrà in onda anche venerdì 27 maggio, per fronteggiare la concorrenza composta da Mara Venier, in uno speciale della sua Domenica In.