Continua l’avventura a L’Isola dei Famosi 2022. Lunedì 16 maggio, il reality condotto da Ilary Blasi, con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicolas Savino, tornerà in onda su Canale 5 per la 17^ puntata stagionale.

Sempre più provati dalla fame, dalla mancanza dai propri cari e dalla stanchezza, i concorrenti dovranno sfidarsi in varie prove per conquistare nuove ricompense. Quattro naufraghi poi dovranno fare i conti con il verdetto del televoto: a decidere il loro destino sarà come sempre il pubblico da casa col televoto.

Sondaggi puntata Isola del 16 maggio

Durante la puntata del 13 maggio dell’Isola Dei Famosi, Lory, Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Blind sono stati mandati al televoto dagli altri concorrenti. Per tre di loro il percorso sull'Isola potrà continuare, mentre un naufrago invece dovrà abbandonare la Palapa, alla volta di Playa Sgamada. Su quest'ultima spiaggia ad attenderlo ci saranno altri naufraghi: Clemente, Licia, Estefania Bernal, Fabrizia e Marco Cuculo.

Secondo alcuni sondaggi pubblicati online ad avere la peggio e, dunque lasciare Playa Palapa, dovrebbe essere il cantante Blind, mentre il favorito per salvarsi pare essere l’attore romano Nicolas Vaporidis. Ovviamente questi sono solo dei sondaggi e il pubblico votante ha ancora diverse ore per esprimere la propria preferenza col televoto.

Playa Sgamada è una spiaggia di passaggio: successivamente sarà il pubblico a decidere se far rientrare il naufrago in gioco oppure se farlo tornare definitivamente in Italia. Non resta dunque che attendere la puntata per apprendere quale sarà l'esito del televoto e il giudizio del pubblico da casa.

Aggiornamento sulle condizioni di salute di Roger

Nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi del 13 maggio, Roger Balduino aveva deciso di sfidare Clemente Russo al gioco dell'orologio Honduregno. Nella prova i due naufraghi dovevano spingere contemporaneamente fino al cedimento dell'avversario. Tuttavia, durante il gioco, Roger si è accasciato a terra dolorante, infortunandosi.

Durante la diretta Alvin aveva spiegato che il naufrago era stato portato in ospedale in elicottero, dove un team di medici specializzati avrebbe valutato le condizioni di salute del concorrente per capire se potesse rientrare in gioco o meno.

Poche ore fa, in collegamento radiofonico, Alvin ha risposto a una domanda di un utente il quale chiedeva informazioni in merito al modello brasiliano. A tal proposito l'inviato ha dichiarato: "Distorsione e tutore".