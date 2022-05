Prosegue l’avventura dei naufraghi all’Isola dei Famosi 2022. Il reality show è condotto per la seconda volta consecutiva da Ilary Blasi, mentre nel ruolo di opinionisti ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Quest’ultima, man mano che il programma va avanti, continua a conquistare consensi da parte del pubblico e si distingue per la sua schiettezza e per essere sempre sul pezzo. Tuttavia, parlando del reality in una recente intervista, Vladimir si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni anche su Belen Rodriguez e la famiglia Rodriguez, ammettendo il rammarico per l'atteggiamento rinunciatario di Jeremias e Gustavo.

Le parole di Vladimir su Belen

Nell’ormai lontano 2008, Vladimir Luxuria partecipò all’Isola Dei Famosi come naufraga insieme alla famosa showgirl Belen Rodriguez, la quale muoveva i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Durante un’intervista, Vladimir si è ritrovata a commentare il breve percorso sull’Isola di Jeremias e Gustavo Rodríguez (fratello e papà di Belen), non risparmiando frecciatine alla famiglia argentina. Luxuria ha affermato: “Nel 2008 ho fatto l’Isola insieme a Belen. Se lei è diventata quella che tutti conosciamo è grazie a me". L'opinionista ha dunque dichiarato che il successo di Rodriguez sarebbe stato creato in parte da Vladimir quando, nel 2008, ha tirato fuori la storia tra Belen e Rossano Rubicon di sull'isola.

Durante l'intervista, Luxuria ha poi commentato il percorso del padre e fratello di Belen, dicendo che da loro si aspettava la stessa grinta di Belen, mentre invece volevano tornare immediatamente a casa e per questo motivo è rimasta molto delusa. L'intervista è poi andata avanti e l'opinionista ha stilato una lista dei suoi naufraghi preferiti dove al primo posto ha messo Ilona Staller, Carmen Di Pietro e infine Lory Del Santo.

Luxuria confessa di avere in mente un programma insieme a Ilary e Nicola

Sempre durante l'intervista, l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2022, si è lasciata andare anche ad alcune dichiarazioni in merito al suo rapporto con Ilary e Nicola Savino. Vladimir ha dichiarato di aver vissuto tutte le sfumature dell’Isola, di aver fatto la naufraga, inviata e opinionista e che l’unica cosa che manca è quella di fare la conduzione, mettendo poi immediatamente le mani avanti dicendo di non voler prendere il posto di nessuno, perché Ilary è bravissima.

Luxuria ha poi ammesso di avere in mente invece un programma innovativo, che prende spunto dalle idee di Renzo Arbore. Ha poi dichiarato anche di essere molto in sintonia con Ilary e Nicola e che tra una pausa e l’altra stanno preparando un programma tutto loro, inventato da loro e l’idea è quella appunto di ricreare un programma simile alle atmosfere di “Quelli della notte”, programma del 1985 di Renzo Arbore, che fece la storia della televisione, con uno stile trasgressivo ed ironico. Non resta dunque che attendere per scoprire se Luxuria riuscirà o meno nel suo intento.