Sabato 14 maggio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Dopo essere stati entrambi eliminati dall’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo si sono raccontati. Parlando con Silvia Toffanin, il 33enne ha confidato di avere fatto uso di sostanze stupefacenti in passato ma grazie all’amore è riuscito a trovare una via d’uscita.

Jeremias rivela il suo ‘segreto’

Arrivati nel salotto di Verissimo, Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo hanno parlato della loro esperienza all’Isola dei Famosi. Successivamente Silvia Toffanin ha cercato di indagare sul “segreto” del 33enne sudamericano.

In passato, lo stesso Jeremias ha più volte dichiarato di avere un passato “oscuro” di cui non va fiero.

Incalzato dalla conduttrice, Jeremias ha affermato: “Ho toccato il fondo e ho capito che dovevo dire basta”. A quel punto il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ha confidato di avere passato gli ultimi anni chiuso in casa per ritrovare sé stesso. Poi l’ex naufrago ha chiosato: “In quel momento mi facevo schifo, soffrivo di depressione e non volevo uscire da casa”. Alla domanda esplicita di Toffanin, il 33enne ha deciso di vuotare il sacco: “Sì, ho fatto uso di sostanze stupefacenti”. Tuttavia, Jeremias ha precisato di non voler più parlare di quel periodo perché oggi ha ritrovato la serenità.

La rinascita dell’ex naufrago

Nel corso dell’intervista Jeremias Rodriguez ha spiegato di essere uscito dal tunnel della droga solo grazie all’amore. La sua attuale fidanzata Deborah lo ha aiutato ad accettarsi per quello che è, senza dover indossare alcuna maschera. Inoltre, la giovane è stata al fianco del 33enne nel momento più buio della sua vita.

Il concorrente mentre si trovava in Honduras aveva più volte speso parole al miele nei confronti della sua fidanzata.

A spezzare una lanciare in favore di Jeremias è stato anche suo padre Gustavo. L’uomo si è detto fiero del figlio: “Penso serva coraggio per affrontare certe situazioni e coraggio per raccontarlo”.

‘Non rimpiango nulla’

Prima di concludere l’intervista a Verissimo, la presentatrice ha chiesto al 33enne se tornerà sul piccolo schermo visto che ha preso parte al suo terzo reality show. A quel punto Jeremias Rodriguez ha spiegato che l’Isola dei Famosi può considerarsi la sua ultima esperienza televisiva: “Non sono tagliato per questo lavoro”. Il diretto interessato ha rivelato di aver provato a fare televisione solamente perché è il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez: “Qualsiasi ragazzo nella mia posizione l’avrebbe fatto”. A tal proposito Jeremias Rodriguez è pronto a dire addio alla televisione.