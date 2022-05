La fine della relazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è stata commentata dagli ex concorrenti del GFVip 6. Intervistata dal settimanale Chi, Katia Ricciarelli non le ha mandate a dire alla coppia. Nel dettaglio, la cantante lirica ha rivelato di avere sempre pensato che lontano dai riflettori la coppia non durasse a lungo.

Le parole della cantante lirica

Il settimanale diretto da Signorini ha chiesto un commento sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ad alcuni ex concorrenti del GFVip 6. Tra i "vipponi" interpellati, c'è stata anche Katia Ricciarelli.

La diretta interessata con tono sarcastico ha esordito: "Anche stavolta la rompiscatole ci aveva indovinato". Katia ha sempre pensato che lontano dai riflettori la relazione tra lo sportivo e la Principessa non sarebbe durata a lungo. Ricciarelli ha precisato di non essere mai stata contro l'amore, ma di averlo sempre sostenuto. Tuttavia, non ha mai creduto nella liaison tra i due ex coinquilini: "Credo nell'amore e lo sostengo quando è sincero".

Nel proseguo, Ricciarelli ha speso parole di stima nei confronti dello sportivo: "Manuel è un bel ragazzo, giovane, intelligente e colto". Sulla Principessa invece, Katia non ha utilizzato commenti positivi. A detta dell'ex gieffina, Lulù è stata vista dai telespettatori come una "crocerossina innamorata".

Il commento degli altri 'vipponi'

Secondo Aldo Montano, l'amore è una cosa essenziale nella vita di ogni essere umano. Tuttavia, l'ex campione di scherma sostiene che va dato il giusto peso. Davide Silvestri ha preferito non entrare nel merito, poiché ha spiegato che non ama dare giudizi se non conosce come siano andate realmente le cose.

L'ex attore di Capri si è augurato che Manuel e Lulù possano trovare la loro anima gemella ed essere felici anche se non stanno più insieme. Sophie Codegoni si è detta dispiaciuta per la rottura dei due ex coinquilini. L'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che per lei è una "sconfitta" perché anche lei ha intrapreso una storia all'interno del reality show con Alessandro Basciano: "Se sono destinati, credo che torneranno insieme".

Miriana Trevisan si è detta dispiaciuta per quanto accaduto. La diretta interessata ha ammesso di sentirsi legata ad entrambi, ma ha compreso che forse Manuel Bortuzzo in questo momento ha altre priorità rispetto a Lulù: ad esempio, prepararsi per le paralimpiadi che si terranno a Parigi. Il pensiero di Trevisan, è simile alle parole che aveva espresso nei giorni precedenti Gianmaria Antinolfi.

Manila Nazzaro invece, aveva elogiato la famiglia di Bortuzzo ma i suoi commenti non erano piaciuti ai fan della Principessa.