Una settimana fa, il 25 aprile, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati. La Principessa è tornata su Instagram e ha rotto il silenzio sul suo attuale stato di salute. La diretta interessata non ha nascosto di sentire la mancanza del suo ex fidanzato. Al tempo stesso, però, la 23enne ha confidato di non essere arrabbiata con il nuotatore veneto per come sono andate le cose.

Il precedente

In un comunicato inviato all'Ansa, lo scorso lunedì 25 aprile Manuel Bortuzzo ha annunciato la fine della relazione con Lulù Selassié. Come spiegato dal giovane tra lui e la Principessa, dopo il GFVip 6, sono nate delle divergenze che non sono riusciti a colmare.

Tuttavia, il diretto interessato ha descritto il breve periodo trascorso insieme alla Principessa come una bellissima parentesi della sua vita.

In seguito alle parole del nuotatore, è arrivata la conferma della 23enne. Lulù ha parlato di addio determinato dall'atteggiamento di terze persone che hanno messo la coppia l'uno contro l'altra.

La Principessa torna a parlare dell'ex fidanzato

Lunedì 2 maggio, su Instagram, Lulù Selassié è tornata a parlare dell'ex fidanzato. La diretta interessata ha confidato ai suoi follower di avere passato giorni migliori: "Come va? Diciamo che ringrazio voi che mi state vicino". La 23enne ha rivelato che in questo momento sta dando la sua priorità al lavoro per non pensare ai problemi di cuore.

Con nostalgia l'ex gieffina ha fatto notare che tra pochi giorni sarà il compleanno di Manuel Bortuzzo: "Lui non ha colpe, per questo non sono arrabbiata con lui". La sorella di Jessica e Clarissa Selassié ha precisato che chiunque la conosca sa benissimo che se era infastidita dall'atteggiamento dell'ex fidanzato lo avrebbe detto senza alcun problema.

La 23enne si è augurata che Manuel possa essere felice nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, la diretta interessata ha precisato che non porterà mai rancore nei confronti dello sportivo.

Le parole per i fan

Nel messaggio pubblicato sui social, Lulù Selassié si è sentita in dovere di ringraziare tutti i suoi sostenitori. La diretta interessata ha rivelato che leggere tanti commenti a suo favore le fanno piacere e l'aiutano a superare questo momento difficile.

A proposito del suo stato di salute, la 23enne ha fatto una precisazione: "Sto vivendo un momento particolare, non dormo tanto. Però non preoccupatevi, non sto morendo, ma sono molto triste".

Infine, la giovane è tornata a elogiare i suoi fan per non averla lasciata sola in questo momento particolare della sua vita e ha ringraziato tutti coloro che stanno cercando di strapparle un sorriso: "Siete speciali".