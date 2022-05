Lulù Selassié ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi dove ha raccontato la sua verità sulla fine della relazione con Manuel Bortuzzo: secondo la 23enne, la rottura è arrivata per colpa dell'invadenza del signor Franco Bortuzzo. Inoltre, Lulù ha sostenuto che anche gli amici di Manuel lo abbiano messo contro di lei.

La versione della Principessa

Lulù Selassié ha dato la colpa al papà di Manuel Bortuzzo per la fine della relazione. La diretta interessata ha precisato di avere avuto sempre un comportamento amichevole nei confronti della famiglia della sua dolce metà, ma non vedeva la stessa apertura verso di lei.

A finire nel mirino della 23enne c'è stato il signor Franco Bortuzzo: "Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi".

Secondo la versione di Lulù, la coppia ha cercato in tutti i modi di trovare un punto d'incontro lontano dal GFVip 6. La Principessa è convinta: "Manuel ha subito grandi pressioni dai familiari". Come un fiume in piena Lulù ha puntato il dito contro Franco Bortuzzo: "Non c'era mai privacy, il padre di Manuel scendeva in continuazione, era molto invadente".

La giovane ha rivelato che la casa in cui abitavano è collegata da una scala a chiocciola con quella del padre. Secondo quanto riportato dalla Principessa etiope, il signor Franco senza preavviso piombava in casa dei due fidanzati.

Lulù non ha nascosto di essersi sentita in imbarazzo in varie occasioni: "Magari volevo stare in mutande, lui è un uomo grande".

Il retroscena di Lulù

Lulù Selassié sostiene che la causa della rottura con Manuel Bortuzzo sia solo ed esclusivamente di Franco. La Principessa è convinta che se non fosse stato per l'atteggiamento invadente dell'uomo, la coppia sarebbe ancora felicemente innamorata.

A tal proposito la 23enne ha rivelato un retroscena: un giorno la coppia è andata a fare la spesa insieme, ma poco dopo sarebbe stata raggiunta dal signor Franco con la scusa di aiutarli a portare le borse. Lulù ha rivelato di essere stata rimproverata dal papà di Manuel per la quantità di cose aveva comprato.

Stanca della situazione Lulù ha lasciato la casa di Manuel a Pasqua.

La diretta interessata ha fatto sapere che per qualche giorno la coppia si è vista a casa sua o in hotel. Lo stesso nuotatore avrebbe proposto alla Principessa di cambiare casa per stare in tranquillità.

La stoccata agli amici

Nell'intervista Lulù Selassié ha spiegato che anche gli amici di Manuel Bortuzzo non l'avrebbero mai sopportata: "Gli devono aver fatto un bel lavaggio del cervello". La 23enne infatti, ha sostenuto che fino a due giorni prima del comunicato Ansa, la coppia aveva festeggiato i loro primi 7 mesi e non c'erano mai state tensioni.

In merito ad un ritorno di fiamma, la diretta interessata ha ammesso che probabilmente non ci sarà perché il papà di Manuel è troppo invadente. Lulù è consapevole che un altro ragazzo come Bortuzzo non lo troverà mai, perché aveva moltissimi pregi: "A me dispiace che sia finita, ma non ci posso fare niente".