È passata oltre una settimana da quando Manuel Bortuzzo ha comunicato la fine della storia d'amore con Lulù.

Stando a quello che sostiene la ragazza, lui non l'avrebbe informata prima di diramare il comunicato stampa sul loro addio. Nonostante questo, la principessina continua a voler bene all'ex fidanzato e a spendere belle parole per lui sui social network. Nel corso di una recente chiacchierata con i fan, Selassié ha ammesso di stare molto male, ma di augurare il meglio alla persona che ha conosciuto nella casa del GF Vip.

Le confidenze di Lulù sul web

Lulù sembra essersi rassegnata alla fine della relazione con Manuel, questo almeno è quello che si evince dalle ultime dichiarazioni che ha rilasciato su questa vicenda.

Interpellata dai fan sullo stato d'animo che ha in questi giorni, la ragazza ha fatto sapere: "Come va? Eh, diciamo che vi ringrazio perché mi state sempre vicino. Mi sto concentrando sul lavoro".

La finalista del Grande Fratello Vip 6, poi, ha ammesso di pensare spesso al fatto che tra poco sarà il compleanno di Bortuzzo e lei non potrà festeggiarlo.

Anche se è stata lasciata di punto in bianco e con un comunicato, la giovane Selassié non riesce a voler male all'ex fidanzato: "Non ce l'ho con lui, non ha colpe.

Non sono arrabbiata, se così fosse lo direi".

"Gli voglio molto bene e spero che sia felice il giorno del suo compleanno", ha aggiunto la giovane nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 3 maggio.

I motivi della separazione tra Lulù e Bortuzzo

"In questi giorni di sofferenza, vedere i vostri messaggi mi fa stare meglio.

Il vostro affetto mi sta aiutando in questo periodo", ha aggiunto Lulù rivolgendosi direttamente alle tante persone che le stanno dimostrando amore e vicinanza da quando è stata lasciata.

In merito al momento non semplice che sta attraversando, la principessina ha confessato: "Non dormo tanto. Certo non sto morendo, ma sono molto triste".

Insomma, la finalista del GF Vip 6 non teme di mostrare tutte le sue fragilità ai fan che la sostengono e si espongono per difenderla dalle critiche. Negli ultimi giorni, per ringraziare chi le sta dando affetto da lontano, la principessina Selassié sta postando su Instagram foto e video dei regali che riceve, soprattutto mazzi di fiori e dolci di ogni genere.

Le dichiarazioni dell'ex fidanzato di Lulù

Anche Manuel ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla rottura. Interpellato da un settimanale sul perché abbia deciso di lasciare Lulù, Bortuzzo ha detto: "Non guardo al passato e riparto da me. La storia è finita per delle divergenze di vedute che non potevano essere superate".

"Quella con lei resta una bella parentesi che non ha trovato riscontri nella vita reale", ha spiegato il giovane.

Insomma, queste parole aggiungono poco a quelle contenute nel comunicato col quale è stata annunciata la separazione definitiva dalla principessina Selassié, anzi sembrano quasi le stesse.

Il nuotatore non è sceso nei particolari della vicenda e soprattutto non ha commentato i gossip che vorrebbero i suoi familiari artefici principali di questo addio. La stessa Lulù sostiene che la colpa di tutto sarebbe della famiglia Bortuzzo, in primis di papà Franco che non l'avrebbe mai accettata come compagna del figlio.

L'esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica, poi, ha aggiunto che i parenti di Manuel avrebbero sempre visto in Lucrezia un'arrivista e una minaccia per il patrimonio del giovane.