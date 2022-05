Nel corso della puntata del 7 maggio di Verissimo, Manuel Bortuzzo ha fatto chiarezza sui motivi che l’hanno spinto a chiudere la relazione con Lulù Selassié dopo le ipotesi circolate nei giorni scorsi. Il nuotatore ha seccamente smentito che il rapporto si sia chiuso per questioni legate alla famiglia. “Al contrario di quello che possono pensare tante persone è una storia che ho chiuso io. Non ho bisogno di altri per fare un passo del genere. Non è colpa di mio padre o mia madre, ci sono state delle situazioni di coppia che mi hanno portato a pensare che non era la ragazza per me" - ha sottolineato il triestino precisando di non aveva alcun interesse a portare avanti love story per finalità esclusivamente mediatiche.

“Ha preso grandissimo valore anche per il pubblico che ci ha dato grandissimo affetto ma noi dovevamo comportarci sempre come due normalissimi ragazzi di 23 anni, consapevoli di essere anche esposti al giudizio esterno". Bortuzzo ha aggiunto di non aver mai vissuto il legame sentimentale con la 23enne con il peso di dover stare con lei perché si erano fidanzati al Grande Fratello: "Per me era fondamentale stare bene insieme" - ha riferito Manuel che ha chiuso con una stoccata alla famiglia Selassié. "Tutti si preoccupavano del rapporto tra Lulù e i miei ma nessuno mi ha chiesto se la sua famiglia mi andasse bene".

Manuel: 'Mi sono trovato di fronte ad un muro ed ho dovuto fare il comunicato stampa'

Nella lunga intervista rilasciata a Verissimo Manuel Bortuzzo ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a comunicare la fine della relazione con Lulù Selassié attraverso una nota stampa. "Ho avuto un po’ di difficoltà a farle capire che non era un’idea degli altri che non dovevo stare con lei.

Ho provato a spiegarlo ma mi sono trovato di fronte ad un muro. Era da tempo che le dicevo che le cose non andavano bene per tanti motivi che non voglio neanche dire. Sono affari nostri, ma lei sa che ci sono stati dei problemi e non so come fa a fingere che non ci siano stati” - ha precisato il triestino sottolineando che ha eliminato le foto da Instagram per far capire alla principessa etiope che c’era un problema.

"L'ho bloccata su WhatsApp perché era impossibile parlare con lei".

Il 23enne ha assicurato che quello che provava per l'ex era assolutamente vero e sincero. "Rispetto alla persona che ho conosciuto all’interno della casa mi sono trovato di fronte ad una ragazza completamente diversa. Quando ho visto certe cose mi è crollato il mondo addosso anche perché per dedicarmi a lei ho messo da parte famiglia e amici nel tentativo di farle raggiungere una serenità che non arrivava”.

'Papà ha ribaltato la casa per farci stare bene, nessuno mi ha fatto il lavaggio del cervello'

Il discorso è scivolato sulle accuse mosse da Lulù Selassié al padre, Franco Bortuzzo. “La mia famiglia mi ha supportato nei miei progetti di vita legati al nuoto ma è stata sempre un passo indietro rispetto ad altre situazioni.

Ripeto, sono arrivato io a questa conclusione anche perché lei non ha mai conosciuto i miei amici. Nessuno mi ha fatto il lavaggio del cervello”. Manuel Bortuzzo ha riferito che il genitore ha fatto il possibile per agevolare una serena convivenza. "Mio padre ha ribaltato una casa per farci stare bene e nei primi 15 giorni andava a mangiare nei bar. Solo una volta è entrato in camera per sbaglio perché ha trovato la porta aperta e doveva chiedere una cosa che riguardava noi due. Ora si ritrova a dover difendersi da accuse, minacce e insulti per cose che vengono dette sulle Storie di Instagram. Io sono abituato, ma chi non lo è come mio fratello, mia madre o la mia ex ci sta male”.

Il nuotatore ha affermato che è stata una sua scelta annullare il viaggio alle Maldive.

"Potevamo anche andare ma non aveva senso visto che non stavo più bene con lei”. L'ultima battuta il nuotatore l'ha riservata alla famiglia della principessa Selassié. “Si parla tanto che non le andava bene la mia famiglia, nessuno mi ha chiesto se la sua mi andava bene”.