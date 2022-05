Si continua a discutere dell'improvvisa rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Se la ragazza non nasconde il periodo difficile che sta vivendo da quando è stata lasciata, il nuotatore ribadisce la sua decisione di voler restare single. Intervistato di recente da un noto settimanale, l'ex gieffino ha confermato che la relazione con la principessina è finita per le loro incolmabili diversità: stando alla versione che ha fornito il giovane, i suoi familiari non c'entrerebbero nulla con questa vicenda.

Aggiornamenti su Manuel e Lulù post separazione

Lulù punta il dito contro la famiglia Bortuzzo, a suo dire responsabile principale della fine della storia con Manuel, ma quest'ultimo non la pensa così e lo ribadisce in un'intervista che ha rilasciato in questi giorni.

Interpellato dai giornalisti sulla chiacchierata rottura con la principessina Selassié, il nuotatore ha detto: "L'amore è un tassello importante nella vita di ognuno di noi, senza eccezioni".

"Quando ho scritto il libro, con me c'era la mia ex fidanzata Martina, che in quel momento è stata una coccola", ha proseguito il ragazzo nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 3 maggio.

Lo sportivo, poi, ha centrato il punto quando ha ricordato come è nata la relazione con Lulù: "L'ho conosciuta al Grande Fratello Vip, ma adesso è finita.

Non guardo al passato, riparto da me".

Poche ma chiare affermazioni quelle di Manuel sull'amore sbocciato tra le mura di Cinecittà e durato poco più di un mese lontano dalle telecamere.

Le ragioni dell'allontanamento da Lulù

Senza scendere troppo nei particolari del perché ha deciso di lasciare la principessina etiope, Manuel ha confermato quanto aveva detto una decina di giorni fa nel comunicato Ansa col quale ha ufficializzato la fine della sua storia d'amore.

"La fine è arrivata per divergenze di vedute che non si potevano superare. Ci abbiamo provato, ma non è bastato", ha aggiunto il giovane nell'intervista con la quale ha lanciato il film in uscita sulla sua toccante storia.

Bortuzzo, dunque, ha ribadito le stesse cose riferite ai giornalisti lo scorso 25 aprile, ovvero che tra lui e Lulù non c'era futuro a causa di stili di vita troppo diversi ed inconciliabili.

Nel commentare la rottura con Selassié, il nuotatore ha detto: "La nostra storia resta una bella parentesi che non ha trovato riscontri nella vita reale".

La versione di Lulù contro la famiglia Bortuzzo

Nella breve dichiarazione che ha rilasciato ad una rivista di gossip, Manuel non ha mai tirato in ballo il rumor secondo il quale la sua famiglia sarebbe la principale responsabile della rottura con Lulù. Questo almeno è quello che pensa la principessina, che in svariate occasioni ha puntato il dito soprattutto contro l'ex suocero Franco, accusandolo di aver influenzato il compagno sin da quando ha lasciato la casa del GF Vip.

"Manu non ha colpe, sono state terze persone a mettersi in mezzo", ha detto più volte Selassié sui social network.

Lo sportivo, però, preferisce non esporsi su questa chiacchiera e va avanti con la sua nuova vita da single. Dallo scorso 25 aprile, ovvero da quando ha ufficializzato la separazione dalla finalista del reality, il ragazzo è stato beccato già due volte in compagnia dell'ex fidanzata Federica Pizzi.

I fan, poi, hanno notato che Bortuzzo ha ricominciato a seguire su Instagram la giovane con la quale ha fatto coppia fino a poco tempo prima di iniziare l'avventura nella casa più spiata d'Italia, dove ha conosciuto Lulù.

Non è ancora chiaro che tipo di rapporto abbiano oggi Manuel e Federica, ma è evidente che hanno ripreso a frequentarsi da quando lui ha lasciato la sorella di Jessica e Clarissa.