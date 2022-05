La coppia composta da Edoardo Baietti e Maria Laura De Vitis ha trionfato ne 'La Pupa e il Secchione Show', nella finale che è andata in onda martedì 3 maggio 2022. La ragazza emiliana non si ferma un attimo perché, conclusa l'esperienza nel programma condotto da Barbara D'Urso, sarà protagonista di una nuova esperienza nel mondo della televisione. La classe 1998, infatti, sarà una nuova naufraga dell'Isola dei Famosi e ad annunciarlo è stata proprio lei nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di ieri, giovedì 5 maggio. Maria Laura si trova già in Honduras ed è pronta a sbarcare a Cayo Cochinos.

La 24enne era collegata via Skype confermando di essere pronta a partecipare ad un altro Reality Show.

Le parole di De Vitis

Maria Laura De Vitis, collegata dall'America Centrale via Skype, con Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 ha affermato che sarà una nuova naufraga dell'Isola dei Famosi ed è pronta a conoscere i suoi nuovi compagni d'avventura. D'altra parte non si conosce ancora con esattezza la data del suo ingresso nel nuovo reality show. La vincitrice, insieme ad Edoardo Baietti, de La Pupa e il Secchione Show, ha voluto ringraziare pubblicamente la conduttrice definendola come una persona fantastica e speciale che le ha conferito molta fiducia.

Barbara D'Urso orgogliosa di Maria Laura

Barbara D'Urso non è rimasta indifferente alle parole della modella emiliana ed è stata molto orgogliosa di lei, sottolineando che è un''altra D'Urso-creatura che sarà una protagonista in Honduras all'Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi.

Maria Laura non ha avuto un attimo di respiro perché subito dopo il successo nel reality show si è praticamente ritrovata in Honduras come affermato da Barbara che ha voluto effettuare qualche raccomandazione. La conduttrice ha chiesto a De Vitis di non farle effettuare brutte figure e di cercare di non avere litigi con nessun compagno.

La 24enne, dal suo canto, è apparsa pronta a dare spettacolo nella sua nuova avventura replicando a D'Urso che non può prometterlo. Bisogna considerare che l'Isola dei Famosi è cominciata da quasi due mesi e non sarà semplice per la nativa di Reggio Emilia inserirsi nelle dinamiche del gruppo.

I complimenti di Paolo Brosio a De Vitis

Maria Laura De Vitis, in collegamento via Skype con Pomeriggio 5 ha anche parlato del suo trionfo con Edoardo Baietti. Lei è stata in coppia con Gianmarco Onestini e ha interpretato il ruolo anche di pupa insidiosa nel corso del programma. Ha confessato alla trasmissione Mediaset che il suo ex fidanzato Paolo Brosio l'ha chiamata e si è congratulato per la vittoria. La modella emiliana ha aggiunto che le ha fatto piacere sentirlo.