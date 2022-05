Mercoledì 11 maggio, su Canale 5 in seconda serata, è stata trasmessa una nuova puntata del Costanzo Show. Tra gli ospiti erano presenti anche Manuel Bortuzzo e Aldo Montano per parlare della loro amicizia nata al Grande Fratello Vip 6. Il conduttore Maurizio Costanzo non ha risparmiato delle frecciatine a Lulù Selassié.

Maurizio Costanzo ironizza

Durante la puntata del Costanzo Show, Maurizio Costanzo ha elogiato Manuel Bortuzzo per il percorso al Grande Fratello Vip 6. Il conduttore ha confidato di essere rimasto soddisfatto, perché il 22enne veneto al reality show ha trovato l'amicizia e l'amore.

A quel punto il giornalista ha cominciato a punzecchiare Lulù Selassié: "Quella ragazza lì, come si chiamava?" In un secondo momento, il marito di Maria De Filippi è tornato a lanciare frecciatine alla Principessa etiope ma senza mai menzionarla: "Aldo Montano c'era sempre". Secondo al commento del diretto interessato, il campione olimpico sarebbe stato il punto di riferimento di Manuel Bortuzzo nella casa più spiata d'Italia.

Mentre Montano cercava di spostare l'attenzione sull'amicizia, Maurizio Costanzo ha proseguito sulla sua strada: "Quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?" La risposta di Manuel Bortuzzo è stata glaciale: "L'ho lasciata. Lei fa la sua vita, io la mia". Prima di concludere, il nuotatore ha sostenuto che a 20 anni è normale che gli amori vanno e vengono.

Nuova frecciatina alla Principessa

Nel corso della puntata, Aldo Montano ha riservato parole al miele per Manuel Bortuzzo. Il diretto interessato ha fatto sapere che per due sportivi come loro, è stato facilissimo essere in sintonia.

Al momento della passerella finale degli ospiti, Maurizio Costanzo ha commento la "sfilata" del duo Bortuzzo-Montano: "Alla ragazza le sarebbe piaciuto fare la passerella eh?" Il 22enne non è restato in silenzio, anzi ha lanciato un'ulteriore stoccata alla sua ex: "Invece, c'è Aldo''.

Il commento di alcuni telespettatori

Ovviamente, le frecciatine di Maurizio Costanzo non sono passate inosservate ai fan della Principessa. Su Twitter, un utente ha sostenuto che Lulù Selassié non mai avuto bisogno di sminuire il prossimo per essere superiore: "Questo basta e avanza per renderla migliore di chi era in visibilio alla notizia che fosse stata lasciata".

A detta di un altro utente, la Principessa è stata dipinta come un'arrampicatrice sociale ma chi presenzia a vari salotti televisivi è sempre e solo Manuel Bortuzzo.

Infine, un altro telespettatore ha messo nel mirino il conduttore del Costanzo Show: "Maurizio Costanzo s'è fatto vecchio, meglio che va in pensione".