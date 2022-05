A distanza di pochi giorni dall’intervista rilasciata a Verissimo, Manuel Bortuzzo è stato ospite della puntata dell’11 maggio del Maurizio Costanzo Show con l’amico, ed ex compagno di avventura al GF Vip, Aldo Montano. Il nuotatore aveva manifestato l’intenzione di non parlare più della fine della relazione con Lulù Selassié ma durante la trasmissione è stato punzecchiato in più di una circostanza dal conduttore che ha riservato considerazioni sarcastiche nei confronti della principessa.

“Quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?” – ha chiesto il marito di Maria De Filippi che è tornato a stuzzicare il triestino sulle sue vicissitudini sentimentali in chiusura di trasmissione.

“Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella” – ha affermato Costanzo strappando un sorriso al 23enne: “Penso di sì” – ha risposto Bortuzzo che, nella circostanza, non ha nascosto un certo imbarazzo.

A Verissimo Manuel Bortuzzo aveva raccontato che non c’era stata nessuna ingerenza della sua famiglia nella fine della relazione con Lulù Selassiè. “Una decisione che ho preso io perché c’erano dei problemi ed ogni volta che ne parlavamo mi trovavo di fronte ad un muro” – aveva spiegato il nuotatore che avrebbe dovuto partecipare anche a Domenica In per parlare del film, Rinascere, che racconta la sua terribile storia.

In extremis, però, la sua ospitata è saltata con Mara Venier che non avrebbe gradito la decisione del triestino di partecipare al talk show di Silvia Toffanin per raccontare alcuni particolari della fine della sua love story con la principessa etiope.

A distanza di pochi giorni Manuel è tornato sul piccolo schermo in occasione della terza puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show.

Durante la trasmissione il conduttore ha punzecchiato, in maniera sarcastica, il 23enne sul suo rapporto con Lulù. “L’ho lasciata, io faccio la vita mia e lei la sua” – ha risposto Bortuzzo sottolineando di essere stato lui a chiudere con l’ex gieffina.

Manuel Bortuzzo è stato ospite del Maurizio Costanzo Show con Aldo Montano.

“Ho avuto grande simpatia per lui al Grande Fratello perché ha vissuto un amore e perché è nata un’amicizia molto bella con un grande atleta come Aldo. Un sentimento che aveva una marcia in più, non come quello con quella ragazza” – ha affermato sarcasticamente il conduttore. Anche il nuotatore si è soffermato sul legame che si è creato con il campione Olimpico di Atene 2004.

“Mi è stato sempre accanto e mi ha aiutato anche a passare l’aspirapolvere. É stato bello dal primo abbraccio che ci siamo dati” – ha affermato il 23enne che è stato stuzzicato da Maurizio Costanzo sulla relazione con l’ex fidanzata in chiusura di puntata: “Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella”.