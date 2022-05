Nella puntata del Maurizio Costanzo Show del 4 maggio è accaduta una rissa in studio. Giampiero Mughini, infatti, non approvando l'opinione di Vittorio Sgarbi, si è alzato e ha aggredito il critico d'arte, facendolo cadere a terra. Dopo l'accaduto, il politico ha inveito contro il giornalista e sono volate parolacce. Il presentatore, a quel punto, per placare gli animi, ha dovuto lasciare spazio alla pubblicità.

Vittorio Sgarbi e Mughini esprimono la loro opinione sulla guerra al Maurizio Costanzo Show

La puntata del Maurizio Costanzo Show, andata in onda su Canale 5 nella serata del 4 maggio, è stata ricca di colpi di scena.

Durante una discussione sulla guerra, gli animi si sono troppo scaldati un po. Il presentatore ha chiesto ad Al Bano la sua opinione sul conflitto in Ucraina, ricordando al cantante di essere andato a fare alcuni concerti per Putin. A quel punto, Giampiero Mughini è intervenuto, dicendo che i discorsi che riguardano ciò che sta accadendo a pochi chilometri dal nostro paese hanno poco a che fare con la musica. Vittorio Sgarbi ha spiegato che Al Bano, al momento, non sarebbe andato a cantare in Russia, ma ha ritenuto assurda la penalizzazione degli artisti russi che non potranno venire a lavorare nel nostro paese.

Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi ai ferri corti al Maurizio Costanzo Show

Vittorio Sgarbi ha ritenuto una forma di fascismo un artista di venire a lavorare nel nostro paese, perché soltanto russo.

Sgarbi ha affermato, gridando: ''È intollerabile. Un tennista, uno sportivo, un cantante, un direttore, un ballerino, non sono Putin, sono uomini che hanno dignità e amore per l'arte e vanno difesi''. A quel punto, Giampiero Mughini ha spiegato che, nel caso specifico del direttore di orchestra, a suo tempo, era stato richiesto al professionista di esprimere la sua opinione e, l'uomo, avrebbe dovuto dissociarsi dalla guerra.

Vittorio Sgarbi ha ritenuto assurdo che, per lavorare, una persona deve essere obbligata a esporsi su una questione del genere. Intanto, in studio, gli animi si sono scaldati, fino ad arrivare ad una rissa fra il giornalista e il critico d'arte.

Giampiero Mughini spintona Vittorio Sgarbi e parolacce al Maurizio Costanzo Show

Giampiero Mughini ha chiesto a Vittorio Sgarbi di calmarsi e, a quel punto, la situazione è degenerata. Il giornalista si è alzato in piedi e ha messo le mani al collo al politico, spintonandolo. Il critico d'arte è caduto a terra e un quadro gli è caduto in testa. Nel frattempo, sono volate parolacce e Sgarbi ha urlato a Mughini: ''Sei peggio di Putin". Maurizio Costanzo ha cercato di placare gli animi e ha annunciato la pubblicità per riportare l'ordine nel teatro romano. Successivamente, il conduttore ha chiesto ai due ospiti di fare pace e così è stato.