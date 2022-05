Le nuove puntate di Mina Settembre 2 sono pronte. Le anticipazioni sulla fiction con protagonista Serena Rossi rivelano che il nuovo capitolo è stato già girato e ultimato a Napoli, così come svelato dalla stessa attrice.

Tuttavia, per vedere in onda i nuovi appuntamenti in prima visione assoluta, bisognerà attendere ancora un po' di tempo, dato che la fiction sarà trasmessa nel corso della stagione televisiva Rai 2022/2023. Questa volta per Gelsomina arriverà il momento della fatidica scelta finale tra Mimmo e il suo ex Claudio.

Le prime anticipazioni sulle nuove puntate di Mina Settembre 2

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Mina Settembre 2 rivelano che nel cast è confermata la presenza di Serena Rossi, che tornerà a vestire i panni dell'assistente sociale Gelsomina.

Presente nel cast anche Giuseppe Zeno, l'aitante ginecologo Domenico (chiamato Mimmo) che ha fatto perdere la testa all'assistente sociale e Giorgio Pasotti, che veste i panni di Claudio, ex marito di Gelsomina, che nell'ultima puntata della prima serie ha dimostrato di essere pronto a riconquistarla di nuovo.

Tra le new entry di questo secondo capitolo, invece, è prevista la presenza di Marisa Laurito: la celebre attrice napoletana vestirà i panni di una zia di Gelsomina, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli sul suo ruolo.

Sta di fatto che, da un po' di giorni, le riprese di Mina Settembre 2 sono terminate ufficialmente: a confermarlo è stata proprio Serena Rossi.

L'atteso ritorno di Mina Settembre 2 in tv

L'attrice partenopea sui social ha condiviso uno scatto di "fine riprese", ringraziando tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di queste nuove puntate della fiction.

Ma quando andrà in onda la seconda stagione in tv? Al momento non si hanno ancora dettagli certi sulla messa in onda, anche se la fiction è prevista nel corso della programmazione Rai 2022/2023. Potrebbe debuttare in autunno, così come potrebbe slittare al prossimo inverno.

Intanto, però, dal 29 maggio e per tutto il mese di giugno saranno trasmesse le repliche della prima stagione nel prime time domenicale di Rai 1.

La scelta di Gelsomina tra Mimmo e Claudio: anticipazioni Mina Settembre 2

Ma cosa succederà nel secondo capitolo? Le anticipazioni su Mina Settembre 2 rivelano che per Gelsomina arriverà il momento di fare una scelta finale.

Dopo essersi ritrovata divisa tra Mimmo e il suo ex Claudio, l'assistente sociale maturerà finalmente la sua decisione conclusiva.

In queste nuove puntate, infatti, il pubblico da casa scoprirà chi è la persona con la quale Mina intende costruire seriamente una relazione.

Dai primi spoiler che circolano in rete, sembrerebbe che Gelsomina potrebbe scegliere di iniziare una nuova storia d'amore con Mimmo.