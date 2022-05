Nero a metà 4 ci sarà in prima serata su Rai 1? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan della fiction con protagonista Claudio Amendola, che chiuderà i battenti il 9 maggio con la messa in onda della sesta e ultima puntata, in prima visione assoluta, della terza stagione.

Anche quest'anno, gli ascolti della serie poliziesca sono stati a dir poco positivi, al punto da battere costantemente gli ascolti de L'Isola dei famosi, in onda su Canale 5.

A svelare i primi retroscena sulla quarta stagione, ci ha pensato l'attore che veste i panni di Marco Cantaella che si è sbilanciato sul futuro della serie televisiva Rai.

Volano gli ascolti di Nero a metà su Rai 1: la fiction batte L'Isola dei famosi 2022

Nel dettaglio, la terza stagione di Nero a metà è stata un grande successo dal punto di vista degli ascolti. La fiction con Claudio Amendola, in queste settimane di programmazione su Rai 1, ha registrato una media di oltre quattro milioni e mezzo di spettatori, toccando la soglia del 20% di share.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia Rai di avere la meglio nella gara ascolti del lunedì sera, battendo la prima serata de L'Isola dei famosi.

Il reality show condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione di Nicola Savino e Vladimir Luxuria, si è fermato ad una media di spettatori inferiore alla soglia dei tre milioni di spettatori, pari ad uno share del 18% circa.

Il retroscena sul futuro di Nero a metà 4

Insomma, la fiction con Claudio Amendola ha confermato il successo ottenuto già nelle stagioni precedenti, motivo per il quale ci sono già delle buone notizie per il futuro di Nero a metà 4.

A svelare i primi retroscena su quello che sta accadendo dietro le quinte di questa popolarissima serie televisiva, è stato l'attore Alessandro Sperduti, che nella serie televisiva veste i panni di Marco Cantabella.

In una recente intervista, infatti, ha svelato che gli episodi della quarta stagione sono attualmente già in fase di scrittura e quindi ha confermato che ci sarà la nuova serie in prima visione assoluta.

L'attore di Cantabella conferma le nuove puntate di Nero a metà 4

"Questa serie sta andando benissimo e già stanno scrivendo gli episodi della quarta stagione", ha rivelato in anteprima l'attore che interpreta Cantabella nella fiction.

Insomma, Nero a metà 4 ci sarà: gli sceneggiatori, al momento, sono al lavoro per mettere a punto quelli che saranno i colpi di scena, gli intrighi e le novità che animeranno questa quarta stagione.

Al momento, però, non si conosce ancora la data ufficiale in cui partiranno le riprese della quarta stagione e neppure il periodo di messa in onda della fiction con Claudio Amendola.