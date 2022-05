Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Nero a metà, nella sesta e ultima puntata della terza stagione che andrà in onda lunedì 9 maggio in prima serata alle 21:25 su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, in questo finale di stagione verranno trasmessi l'undicesimo e il dodicesimo episodio della fiction con protagonisti Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Entrando nello specifico della trama, al centro delle indagini del protagonista Carlo Guerrieri e della sua squadra ci sarà ancora una volta Pugliani.

Inoltre, il personaggio interpretato da Amendola incontrerà nuovamente Cristina, ma dovrà subito fare i conti con la separazione dalla donna.

Spartaco farà progressi nelle indagini che riguardano Pugliani

Nel finale di stagione che andrà in onda lunedì 9 maggio, l'undicesimo episodio sarà intitolato "A viso scoperto". In questo appuntamento Pugliani sarà nuovamente al centro delle indagini, grazie a Spartaco che riuscirà a trovare il luogo in cui gli uomini di fiducia del criminale si ritrovano solitamente per smistare la droga e gestire i loro traffici illeciti. Inoltre, sarà proprio in questa circostanza che Guerrieri grazie al suo fiuto riuscirà a trovare la piccola Maryam che vorrà riportare al più presto dalla sua mamma Suleyman, per farle riabbracciare.

Intanto, la squadra di Carlo oltre a dover risolvere i casi già noti, sarà alle prese anche con nuove questioni. Infatti, la polizia si ritroverà ad indagare sulla morte di un giornalista che è stato ucciso, dopo aver iniziato delle ricerche su risse tra gruppi di ragazzi.

Carlo non sarà convinto di divorziare da Cristina

Allo stesso tempo, nel finale di stagione di Nero a metà, ci sarà spazio anche per le questioni sentimentali irrisolte.

In particolare, Carlo dovrà incontrare Cristina e metterà un punto definitivo alla loro relazione. Il protagonista però non sarà molto convinto di divorziare.

Nel mentre, tra Lorenzo Bragadin ed Elisa Cori verrà fuori una novità del tutto inaspettata per la dottoressa e quindi il loro rapporto verrà nuovamente messo in discussione.

Infine, anche Alba inizierà a nutrire dei dubbi su Federico, dopo che Malik gli aveva detto più volte di non fidarsi dell'uomo. Poi però, la figlia di Carlo sarà anche lei immersa nelle indagini e contribuirà in maniera molto importante all'arresto di Pugliani.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva del finale di stagione per scoprire come si concluderà la terza serie di Nero a metà e quale sarà l'epilogo dei vari protagonisti del commissariato del Rione Monti a Roma.