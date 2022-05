Le puntate di Nero a metà stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nella serata di lunedì 9 maggio andranno in onda gli ultimi due episodi, che chiuderanno la terza stagione della fiction e si intitoleranno: 'A viso scoperto' e 'Per una figlia'. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Alba nutrirà sospetti su Federico, mentre Carlo rivedrà Cristina, per finalizzare il divorzio. Nel frattempo, verranno trattate le vicende che ruotano attorno a Pugliani e la squadra di Guerrieri avrà l’occasione per catturare il criminale.

Nero a metà, anticipazioni 9 maggio: Alba sospetta di Federico

Alba ha iniziato una frequentazione con Federico. Il dipendente del carcere romano ha fatto breccia nel cuore della figlia di Carlo e la dottoressa ha dato fiducia al ragazzo, dopo la fine della relazione con Malik. Nelle recenti puntate di Nero a metà, Soprani ha iniziato a nutrire sospetti sul nuovo compagno di Guerrieri e ha informato Carlo di non fidarsi dell’uomo. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo nella serata di lunedì 9 maggio rivelano che anche Alba inizierà a dubitare di Federico. Al momento, però, non è chiaro cosa farà cambiare idea alla giovane Guerrieri e se ci sarà un episodio in particolare che farà aumentare i sospetti nella dottoressa.

Nero a metà, episodi 9 maggio: Carlo rivede Cristina

Nel frattempo, Carlo rivedrà Cristina, la sua seconda moglie. Guerrieri, infatti, dovrà fare i conti con l’edicolante, con cui ha avuto una lunga relazione, ma un breve matrimonio. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che l’incontro fra Carlo e la sua seconda moglie provocherà una strana reazione da parte del papà di Alba.

La coppia, infatti, si incontrerà per finalizzare il divorzio, ma Carlo non sembrerà felice della cosa. Attualmente, le anticipazioni delle puntate finali della terza stagione di Nero a metà non rivelano se ci sarà un ritorno di fiamma fra gli ex coniugi Guerrieri.

Nero a metà, puntate 9 maggio: grazie ad Alba, la squadra di Carlo arriva a Pugliani

Inoltre, durante il finale di stagione, verranno trattate anche le vicende che ruotano attorno al caso Pugliani. A tal proposito, la squadra di Carlo sarà ancora sulle tracce del criminale e vorranno arrestarlo. Nel frattempo, Alba sarà di grande aiuto per il team di suo papà e Carlo e i suoi uomini avranno l’occasione per catturare Pugliani. Al momento, però, le anticipazioni non forniscono dettagli su quanto accadrà e se il caso si risolverà con l’arresto del criminale. Non resta che attendere lunedì 9 maggio, per vedere gli ultimi due episodi di Nero a metà e scoprire come terminerà la terza stagione della fiction di Rai 1.