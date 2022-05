Le nuove fiction Rai per la stagione tv 2022/2023 prevedono un bel po' di ritorni in scena. Tra i titoli riconfermati spicca Un passo dal cielo 7 che, tuttavia, subirà un restyling per quanto riguarda il cast.

Spazio anche al ritorno di Serena Rossi, che tornerà a vestire i panni di Mina Settembre, così come ci sarà spazio per le nuove serie televisive che avranno come protagonista Lino Guanciale.

Un passo dal cielo 7 va avanti senza Liotti: nuove fiction Rai 2022/2023

Nel dettaglio le anticipazioni sulle nuove fiction Rai, previste nel corso della stagione televisiva 2022/2023, prevedono il ritorno di diversi titoli che in questi anni hanno ottenuto ottimi risultati dal punto di vista dell'auditel.

Uno di questi è sicuramente Un passo dal cielo 7, la serie che ha visto protagonista nelle ultime stagioni Daniele Liotti.

Per il settimo capitolo della fiction ci sarà un rinnovamento legato al cast, dato che Liotti uscirà di scena definitivamente.

L'attore, infatti, non sarà più tra i protagonisti della settima stagione e lascerà le redini della situazione nelle mani di Giusy Buscemi.

L'ex Miss Italia, infatti, diventerà la nuova protagonista assoluta di Un passo dal cielo 7, dopo aver conquistato l'affetto degli spettatori durante le ultime stagioni.

Lino Guanciale confermato e fa bis: anticipazioni nuove fiction Rai

Tra le nuove fiction Rai di questa stagione televisiva 2022/2023 spicca anche Sopravvissuti, una nuova serie televisiva che ha come protagonista Lino Guanciale, tra i volti più amati dal pubblico della rete ammiraglia.

Questo, però, non sarà l'unico impegno che vedrà coinvolto Lino Guanciale, dato che sarà anche il protagonista de Il Commissario Ricciardi 2, la serie poliziesca tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, che tornerà in onda con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta ambientati sempre a Napoli.

Tra i ritorni spicca anche quello Che Dio ci aiuti 7, un'altra fiction amatissima dal pubblico televisivo di Rai 1.

Che Dio ci aiuti 7 e Mina Settembre 2 confermate tra le fiction Rai 2022/2023

Per la settima stagione della serie è confermata la presenza in scena di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, dopo che nei mesi scorsi si erano diffuse voci legate a un possibile addio dell'attrice.

Confermata anche la presenza di Francesca Chillemi che, dopo aver girato la fiction "Viola come il mare" con Can Yaman, destinata alla prima serata di Canale 5, tornerà a vestire i panni di Azzurra e questa volta avrà un ruolo decisamente più importante.

Tra i titoli confermati, inoltre, spicca anche Mina Settembre 2, la fiction con protagonista Serena Rossi, che andrà in onda nel corso della prossima stagione televisiva della rete ammiraglia Rai.

Anche in questo caso il cast è stato riconfermato in toto dopo il boom di ascolti della prima stagione, che ha reso Mina Settembre uno dei titoli nuovi maggiormente apprezzati dal pubblico, con una media di circa sei milioni e mezzo a puntata e picchi del 28% di share.