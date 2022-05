Con l'arrivo della calda stagione i palinsesti televisivi, come quelli della Rai, vengono modificati. I programmi invernali vanno in vacanza e molto spesso, soprattutto in prima serata, si punta sulle repliche di serie di grande successo. Fra le fiction che andranno in replica su Rai 1 nel corso dei mesi estivi ci son: Mina Settembre e La dama velata, due generi diversi che hanno comunque appassionato molto il pubblico a casa.

Mina Settembre, trama della fiction in replica su Rai Uno a partire da giugno

Le repliche di fiction di successo tendono a essere spesso inserite nei palinsesti estivi.

Del resto la replica può essere anche un modo, per coloro che hanno perso la puntata inedita, di recuperare la visione. Pertanto la Rai per l'estate 2022 ha deciso di puntare su Serie TV molto amate dal pubblico, in modo da assicurarsi una buona fetta di telespettatori. Fra questi spicca in primis Mina Settembre, fiction con Serena Rossi andata in onda nell'inverno del 2021, con una media di telespettatori di quasi sei milioni. La serie narra le vicende di Gelsomina, una giovane assistente sociale con una vita privata piuttosto ingarbugliata. La donna è sempre pronta ad aiutare il prossimo anche a costo di incorrere in diversi pericoli. Nel cast sono presenti anche Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, nei panni dei due uomini che si contendono il cuore della protagonista.

Confermata la seconda stagione. Mina Settembre 2, infatti, farà parte della nuova stagione televisiva, andando in onda con molta probabilità nel 2023. Le replica della prima stagione della fiction saranno trasmesse a partire dal 5 giugno e andranno avanti fino al 3 luglio.

La dama velata torna in onda su Rai 1

Oltre a Mina Settembre, la Rai ha deciso di dare spazio alle repliche de La dama velata, con Miriam Leone e Lino Guanciale.

Si tratta di un'unica stagione andata in onda in prima visione nella primavera del 2015, ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. La fiction narra le vicende di Clara Grandi, una nobildonna impavida, ma dal doloroso passato. La giovane contessa, infatti, lotta contro l'avidità della zia e del cugino, i quali, pur di accaparrarsi l'eredità, arrivano a farle credere che sia mentalmente instabile.

La ragazza viene internata, e costretta ad allontanarsi dalla figlia Aurora e dal marito Guido. Dopo aver tentato di evadere dal manicomio, tutti la crederanno morta, ma in questo modo avrà la possibilità di agire nell'ombra, e scoprire i segreti della sua famiglia.

Le repliche andranno in onda su Rai 1, in prima serata, dal 17 luglio al 21 agosto.