I palinsesti di Rai 1 dell'estate 2022 prevedono la messa in onda in replica di due fiction molto amate dal pubblico italiano: Don Matteo e Mina Settembre.

La fiction con protagonista Serena Rossi partirà in replica dalla prima serata di questa domenica 29 maggio. Mina Settembre narra le vicende di una giovane assistente sociale, la quale cerca sempre di aiutare gli altri

La 12^ stagione della Serie TV con Terence Hill sarà invece trasmessa in prima serata da giovedì 2 giugno.

Mina Settembre, le repliche in attesa della nuova stagione

Mina Settembre, andata in onda tra gennaio e febbraio 2021, è stata molto apprezzata dal pubblico, grazie alla sua mescolanza di generi, oltre che alla bravura degli attori protagonisti.

Proprio per questo motivo, la Rai, in attesa della messa in onda dei nuovi episodi, ha deciso di proporre le repliche della prima stagione. Difatti, a partire dal 29 maggio torneranno sul piccolo schermo le vicende della frizzante Gelsomina, che terranno compagnia al pubblico per ben sei puntate. La fiction con Serena Rossi è ambientata a Napoli e parla delle vicende professionali e personali di una giovane assistente sociale. Nel corso delle sei prime serate, la giovane Settembre si troverà ad indagare su un segreto riguardo al passato del suo defunto padre, alla quale era particolarmente legata. Gelsomina, difatti, scoprirà che il padre aveva un'amante, ed accesa dalla curiosità farà di tutto per capire di chi possa trattarsi.

La rivelazione dell'identità della donna sarà un duro colpo per lei, ma troverà la forza di reagire.

Don Matteo in replica dal 2 giugno

Se per la domenica sera la Rai ha deciso di puntare su Mina Settembre, per il giovedì ha preferito "continuare" con Don Matteo, mandando in onda la dodicesima stagione.

Terminata la tredicesima stagione e confermata la realizzazione dei nuovi episodi della quattordicesima la rete ammiraglia Rai ha voluto dare spazio agli episodi con protagonista Terence Hill.

Le repliche di Don Matteo 12 andranno in onda a partire da giovedì 2 giugno, e terranno compagnia al pubblico per 10 prime serate. Nel corso di questi episodi si vedrà la fine della storia fra Marco e Anna, e l'inizio della relazione fra la capitana e Sergio La Cava, un ex detenuto. Si apprenderà, inoltre, della dipartita di Caterina, la moglie di Cecchini.

Quest'ultimo, dopo un periodo di grande dolore, sembra aver ritrovato la felicità al fianco di Elisa, la madre di Anna. In canonica, invece, si assisterà all'arrivo di Ines, una bambina orfana di madre, che si scoprirà essere figlia di Sergio.