Nella nuova stagione del 2023, arriva su Rai Uno una fiction, Protezione Civile, che vede Ambra Angiolini come protagonista ed è prodotta da 11 Marzo Film. Attualmente sono in corso le riprese, le quali termineranno alla fine di questo mese, pertanto ancora non sono state fornite particolari informazioni a riguardo.

Le riprese di Protezione Civile

La produzione di Protezione Civile non ha voluto rilasciare particolari dettagli sulla nuova Serie TV che andrà in onda su Rai 1 nella prossima stagione televisiva. Tuttavia, in questi giorni, a Stromboli è scoppiato un incendio sul set, provocando diversi problemi.

Ovviamente, l'incidente non era assolutamente nei piani. A causa di un forte vento di scirocco - date le alte temperature di questi giorni - la situazione è sfuggita letteralmente di mano, degenerando nel giro di pochi minuti.

Proprio a causa di questo spiacevole evento, è stato possibile entrare a conoscenza di alcuni particolari inerenti Protezione Civile.

Alcune curiosità sulla fiction Protezione Civile

Innanzitutto, l'intera trama della nuova fiction, così come il nome suggerisce, si basa sulle gesta e il lavoro svolto dalla Protezione Civile. Inoltre, in seguito all'incidente avvenuto il 25 maggio 2022, durante le riprese, è stata divulgata anche una delle principali location della serie: Stromboli.

Tra l'altro, uno degli episodi è proprio interamente dedicato all'isola in questione, famosa per la presenza di ben tre vulcani attivi.

Dopo l'incendio scoppiato sul set, durante alcune delle registrazioni avvenute di recente, la Rai ha voluto precisare che non si assume assolutamente la responsabilità di quanto accaduto. Dopo l'inchiesta aperta per approfondire le indagini, ha infatti specificato anche che: "la produzione esecutiva della serie televisiva viene organizzata e realizzata, in modo indipendente dalla Rai, dalla società 11 Marzo".

Invece, la produzione della serie tv ha dichiarato che, nel corso delle riprese, non erano previste scene di incendi.

Il cast previsto per Protezione Civile

Sicuramente, il cast di Protezione Civile vede come protagonista Ambra Angiolini. Inoltre, l'attrice sembra che sia affiancata da Andrea Bosca, l'attore e regista noto al pubblico per la sua interpretazione in alcuni film e serie televisive quali "Don Bosco", "Romanzo Famigliare" e "La Dama Velata".

Tecla Insolia, la cantante e attrice italo-americana che ha preso parte in alcune rappresentazioni televisive quali "L'allieva 2", "Purché finisca bene 5" e "La Bambina che non voleva cantare".

Infine, sarà presente nel cast anche Angelo Maria Sferrazza, il quale ha interpretato svariati ruoli in rappresentazioni cinematografiche e televisive quali: "La scomparsa di Patò", "Pagate Fratelli", "il Giovane Giudice" e "Un Santo senza Parole".