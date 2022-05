Il 30 maggio parte Sei Sorelle nuova saga familiare ambientata nella Madrid del 1913. La soap opera iberica andrà in onda da lunedì al venerdì a partire dalle 15:55 su Rai 1, al posto de Il paradiso delle signore.

Protagoniste di questa vicenda saranno sei sorelle Adela, Diana, Celia, Blanca, Francisca e la più piccola Elisa. Le giovani educate, affascinanti e abituate a una vita molto agiata, dovranno fare i conti con un tragico evento che cambierà radicalmente le loro esistenze.

Lunedì 30 maggio: Blanca si fidanza

Blanca (Mariona Tena), una delle sei sorelle Silva, sarà in procinto di fidanzarsi con un giovane rampollo, mentre suo padre Don Fernando (Emilio Gutiérrez Caba) sarà molto emozionato per l'evento.

Nel frattempo tutti noteranno, tra gli invitati, la presenza di un uomo misterioso, Salvador Montaner. La serata mondana sembrerà procedere senza intoppi, ma il dramma sarà dietro l'angolo. La festa verrà infatti stravolta da un inatteso drammatico evento, che cambierà per sempre la vita delle donne della famiglia Silva.

Martedì 31 maggio: le sorelle Silva prendono le redini dell'azienda

Dopo la morte del padre, le sei giovani si troveranno a vivere una situazione molto complessa. Rimaste sole, in un mondo in cui le donne non hanno praticamente nessun diritto, queste ultime dovranno rimboccarsi le maniche per non perdere i loro privilegi. Le sorelle Silva si confronteranno e decideranno perciò di assumere il comando dell'azienda tessile di loro padre.

Mercoledì 1° giugno: Salvador viene scelto come direttore

Dopo la nomina di Salvador Montaner (Álex Adrover) come nuovo direttore dell'azienda tessile. Blanca, Francisca, Adela (Celia Freijeiro), Celia, Diana (Marta Larralde) ed Elisa (Carla Diaz) dovranno fare i conti con quello che è scaturito dalle loro bugie.

Giovedì 2 giugno: Don Ricardo vuole la rovina delle sue nipoti

Don Ricardo (Juan Ribó) elaborerà un piano per far fallire le sue stesse nipoti. Nel frattempo in fabbrica si sfiorerà il dramma. Gli operai infatti rimasti senza paga da settimane, inizieranno a protestare. Le ragazze si troveranno così a gestire una prima vera crisi e dovranno escogitare un modo per uscirne il prima possibile.

Venerdì 3 giugno: Francisca accetta di cantare in un cabaret

Per sanare i debiti e cercare di arginare la situazione economica disastrosa in cui versa l’azienda tessile, due sorelle Silva decideranno di correre ai ripari. Francisca (Maria Castro) accetterà così di fare la cantante nel locale gestito dai genitori di Gabriel (Ricard Sales), mentre Celia (Candela Serrat) inizierà a lavorare come comune operaia nella sua stessa fabbrica.