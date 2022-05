La soap opera spagnola Sei sorelle che ha preso il posto delle avventure de Il Paradiso delle signore, regalerà tantissime emozioni al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 15:55 circa. Nelle puntate che occuperanno Rai Uno dal 6 al 10 giugno 2022, continueranno a esserci delle conseguenze e seri problemi nella fabbrica Tessuti Silva. Dalle anticipazioni si evince che Jesus Mínguez (Iñaki Rikarte) dopo aver sabotato un macchinario su richiesta di Ricardo Silva (Juan Ribó) porterà avanti il suo piano, visto che cercherà di convincere Miguel Esparza (Alejandro Cano) a denunciare le protagoniste assolute dello sceneggiato a causa di una ferita a una mano che si è procurato al termine di una delle tante giornate lavorative in fabbrica.

Anticipazioni Sei sorelle, al 10/06: Diana propone alle sorelle di lavorare in fabbrica

Gli spoiler degli episodi in programmazione sul piccolo schermo italiano da lunedì 6 a venerdì 10 giugno, raccontano che le sei sorelle continueranno a gestire una crisi economica senza precedenti. Per iniziare Diana (Marta Larralde) si darà da fare, per riuscire a convincere Don Aurelio (Fernando Guillén Cuervo) a coprire delle spese. Adela (Celia Freijeiro) la maggiore delle sorelle, invece si rivolgerà a German (Oriol Tarrasón). Francisca (María Castro) invece nasconderà le sue origini.

Nel frattempo la suocera di Blanca (Mariona Tena) inviterà la sorella a una cena benefica. Ci sarà lo sciopero degli operai ancora arrabbiati per non aver ricevuto alcuna paga: per evitare il peggio, Diana proporrà alle sorelle di rimboccarsi le maniche lavorando in fabbrica.

Jesus spinge Miguel a denunciare l’azienda tessile, Elisa rinuncia a incontrare in segreto Salvador

Successivamente a proposito di Diana, crederà che Elisa (Carla Díaz) si sia presa una cotta per Salvador (Álex Adrover). Per merito di Gabriel (Ricard Sales), finalmente Francisca avrà la possibilità di esibire il suo talento nel locale dei genitori.

Intanto Blanca sarà turbata, anche per dover uscire molti soldi a causa dei preparativi delle nozze: purtroppo la fanciulla farà i conti con Doña Dolores (Kiti Mánver) parecchio ossessionata dal lusso.

In seguito Salvador farà il possibile per ottenere un colloquio con Don Fernando (Emilio Gutiérrez Caba) durante una conversazione telefonica, invece Petra (Carlota Olcina) attiverà un macchinario su ordine di Celia (Candela Serrat).

Miguel verrà pressato da Jesus, affinché denunci la fabbrica per l’incidente che ha avuto. Per concludere Elisa rinuncerà a incontrare segretamente Salvador, per non farsi sorprendere in flagrante dalle sorelle.