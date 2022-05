La semifinale di Amici del 7 maggio decreterà i cinque finalisti di questa edizioni. A contendersi il posto in finale anche Dario Schirone che, in puntata, sarà ancora una volta bersaglio delle critiche di Alessandra Celentano. Sembra che Dario non reggerà la pressione e si sentirà poco bene. Niente di grave, visto che proseguirà la puntata finendo al ballottaggio finale con Albe, Serena e Alex.

Semifinale Amici: Dario, Albe, Serena e Alex a rischio

Il Serale di Amici si avvia alla conclusione. Nella prima serata di sabato 7 maggio, andrà in onda la semifinale che decreterà i cinque finalisti di questa edizione.

La puntata è già stata registrata lo scorso 4 maggio e pertanto tramite le anticipazioni, si è venuti a sapere che i primi tre finalisti saranno Sissi, Michele e Luigi. Alex, Dario, Serena e Albe invece, finiranno al ballottaggio finale. Solo due di loro potranno guadagnare la finale, mentre gli altri due dovranno dire addio al Talent. Non ci sono informazioni certe in merito al risultato di questo ballottaggio, visto che Maria De Filippi annuncerà il verdetto ai ragazzi in Casetta. I rumor apparsi in queste ore in rete, parlerebbero dell'eliminazione di Albe e del ballerino Dario Schirone. Se fosse così, il team Peparini-Pettinelli non avrebbe nessun allievo nella finale.

Celentano umilia Dario Schirone, lui scoppia in lacrime e si sente male

In attesa di sapere il nome dei due allievi eliminati, le anticipazioni parlano di un malore avuto da Dario Schirone nel corso della registrazione. Il ballerino di Veronica Peparini non avrebbe retto l'ennesimo attacco ricevuto da Alessandra Celentano che, come noto, non lo ritiene un ballerino degno di nota.

La maestra Celentano, anche in questa puntata, non ci andrà leggera nei giudizi e, stando alle indiscrezioni apparse in rete, umilierà per l'ennesima volta Dario. Non mancherà l'ennesimo scontro con la collega Veronica Peparini, la quale difenderà a spada tratta il suo ballerino. Da quanto riferiscono le anticipazioni diffuse in rete, Schirone scoppierà in lacrime e si sentirà male.

Dario e Albe sarebbero gli eliminati della semifinale di Amici

La semifinale di Amici 2021 sarà particolarmente dura per Dario Schirone, che a un certo punto si rivolgerà alla sua insegnante Veronica Peparini sostenendo di non riuscire a respirare. Secondo quanto divulgato sul web, alla fine il giovane ballerino si riprenderà grazie anche all'aiuto ed al supporto della fidanzata Sissi. La puntata andrà avanti regolarmente e si arriverà al momento del verdetto finale. Come accaduto nelle precedenti puntate, Maria De filippi comunicherà l'esito delle votazioni in Casetta. Pertanto non vi è certezza sul nome dei due allievi eliminati. In rete si fanno i nomi di Albe e Dario. Se così fosse, la squadra capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini non avrebbe nessun talento in finale. Va ricordato che la puntata finale del Serale di Amici verrà trasmessa, probabilmente, domenica 15 maggio in prima serata su Canale 5.