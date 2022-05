Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', meglio conosciuta in patria col titolo di 'Sturm der Liebe'. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 22 al 28 maggio 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul regalo di Maja per Florian, sulla presenza ingombrante di Gerry alla festa di Max, sull'inganno ordito da Christoph ai danni dei Saalfeld, sul malessere di Florian e sulla volontà di Gerry di rimanere più tempo a Bichlheim.

Florian a male ad una mano

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Maja regalerà a Florian una medaglietta raffigurante Hubertus, il santo patrono dei forestali, come forma di ringraziamento per averle salvato la vita. Hannes assisterà alla scena e non ne sarà contento. Max tenterà in tutti i modi d'impedire a Gerry di partecipare alla sua festa di compleanno, convinto che il fratello possa rovinargliela come ha sempre fatto in passato. Gerry prometterà di non fare nulla per infastidire Max, ma alla festa finirà lo stesso per attirare l'attenzione di tutti. Christoph convincerà Robert e Werner a non fare affari con Rafael Gomez, in modo tale d'avere lui la possibilità di farlo al posto loro.

Dopo aver sentito un forte dolore alla mano, Florian si farà visitare da Michael che gli prescriverà una pomata antinfiammatoria per curare la ferita. Più tardi, il giovane comincerà a preoccuparsi quando inizierà a non sentire più la mano. Michael lo visiterà nuovamente e gli prescriverà un antibiotico, convinto che l'assenza di sensibilità all'arto sia dovuta ad infiammazione.

Andrè in difficoltà in cucina

Maja verrà a sapere del malessere di Florian e andrà a trovarlo, avvicinandosi pericolosamente a lui. Nel tentativo di fare entrare il Furstenhof nei cinquecento migliori hotel al mondo, Robert chiederà al personale di creare delle nuove idee per migliorare il servizio offerto. Convinto che i problemi dell'hotel siano legati alla cucina, Christoph chiederà ad Andrè di migliorare la qualità dei suoi piatti e di concentrarsi principalmente sul suo lavoro di chef.

Nervoso per gli ordini ricevuti, lo chef sfogherà tutto il suo stress sul personale della cucina. Nel tentativo di risollevare il morale di Konopka, Alfons e Hildegard si offriranno di stipulare con lui una polizza assicurativa sulla casa. Gerry deciderà di fermarsi a Bichlheim più del dovuto, trascorrendo il suo tempo ad aiutare Erik, il sostituto di Florian. Saputo ciò, Max cercherà di trovargli un'occupazione, mentre Vanessa riuscirà a procurargli un lavoro poco divertente.