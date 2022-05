Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera tedesca ideata da Bea Schmidt per gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 16 a domenica 22 maggio raccontano che i telespettatori faranno la conoscenza di Gerry, fratello maggiore di Max. Selina e Maja, intanto, dovranno vendere i loro cavalli ma non avranno denaro a sufficienza per portarli in hotel, nel frattempo Max convincerà Gerry ad accettare il lavoro alla lavanderia. La giovane von Thalheim, inoltre, capirà che l'investimento di Hannes sarebbe una scelta intelligente, mentre Christoph offrirà del denaro a Rosalie se la stessa riuscirà a convincere Gomez a vendergli degli hotel.

Florian, infine, confesserà il proprio amore alla figlia di Cornelius ma quest'ultima prenderà immediatamente le distanze dal guardiacaccia.

Maja e Selina dovranno vendere i loro cavalli ma saranno sprovviste del denaro per portarli in hotel

Le anticipazioni dello sceneggiato bavarese dal 16 al 22 maggio rivelano che il cast sarà arricchito dalla presenza di Gerry, fratello maggiore di Max, che spiccherà per schiettezza e bontà d'animo.

Il fitness trainer, intanto, si metterà alla ricerca di un lavoretto nel lussuoso albergo per il consanguineo.

Maja e Selina, poco dopo, dovranno vendere i loro cavalli ma non disporranno dei soldi necessari per il trasporto degli animali sino all'hotel a cinque stelle.

Gerry accetterà il lavoro in lavanderia

Le trame di Tempesta d'amore da lunedì 16 a domenica 22 maggio riportano che Hannes avrebbe la possibilità di aiutare la fidanzata col trasporto dei cavalli a Bichlheim, ma la giovane Von Thalheim preferirà evitare di chiedergli aiuto per non avere nessun obbligo con lo stesso. Nonostante ciò, Fröhlich appena scoprirà il tutto si offrirà di pagare lui per far arrivare i puledri in hotel.

Max, nel mentre, chiarirà a Gerry che sarà meglio che accetti il lavoro in lavanderia che gli ha trovato anche se non gli piace, così la new entry si deciderà e accetterà il consiglio da parte del fratello.

Max, durante il primo giorno di lavoro, incontrerà Werner e gli dirà che lui, proprio come il consanguineo, non ha alcuna voglia di lavorare, così l'anziano albergatore non crederà alle proprie orecchie e chiederà spiegazioni al fitness trainer.

Florian confesserà il proprio amore a Maja

Gli spoiler di Sturm der Lieve dal 16 al 22 maggio evidenziano che Maja si renderà conto che l'investimento in cui vuole cimentarsi Hannes è intelligente ma non ha a che fare con la sua persona. La figlia di Selina, inoltre, scoprirà che anche Florian potrebbe dare una mano a lei e alla madre col trasporto dei cavalli.

Così il guardaboschi e von Thalheim junior s'incontreranno nel bosco ma al ragazzo verrà la febbre alta. Maja, quindi, lo porterà nella sua capanna e avvertirà Michael per visitarlo.

Christoph, intanto, accetterà di dare dei soldi a Rosalie nel caso riuscisse a convincere Gomez a vendergli i suoi hotel, così Engel darà il proprio benestare soltanto a una condizione.

Florian, infine, confesserà il proprio amore a Maja ma lei prenderà subito le distanze dall'ex.