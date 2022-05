Tante le novità in arrivo per la soap Tempesta d'amore in onda su Rete 4. Maja e Florian si riavvicinano dopo tanto tempo, anche se saranno consapevoli di non poter vivere il loro amore alla luce del sole, visto che di mezzo c'è Hannes. Il giovane Vogt prenderà così una sofferta decisione. Nel frattempo Lia avrà un grave incidente che metterà in ansia i Sonnbichler, preoccupati dalla sua lunga assenza. Di seguito le anticipazioni delle nuove puntate.

Le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore

Nei nuovi episodi della soap Tempesta d'amore, Lia si allontanerà con la sua motocicletta e farà perdere le sue tracce.

I primi ad accorgersi della sua preoccupante assenza saranno i Sonnbichler, che non perderanno tempo per avvisare la polizia. Occorre agire in fretta prima che sia troppo tardi.

La paura di Werner diventerà realtà, in quanto si verrà a sapere che la povera Lia ha avuto un grave incidente in moto. A trovarla sarà Ariane.

Nel frattempo continueranno i preparativi per far entrare l'hotel nella lista degli alberghi più rinomati della zona. Rosalie avrà una stravagante idea, ovvero far ubriacare il tester del ristorante e quindi ottenere la seconda stella che andrà ad Andrè. Il piano, però, prenderà una piega inaspettata.

Ariane sarà al settimo cielo, visto che Lia non ricorderà nulla del suo incidente.

Dal momento che non ci sono segni sull'asfalto, Werner crederà che la ragazza abbia tentato di togliersi la vita, non sospettando minimamente che dietro il suo incidente ci sia lo zampino della perfida Kalemberg.

Florian dà l'addio a Maja, anticipazioni Tempesta d'amore

Le condizioni di Florian peggioreranno nelle prossime puntate di Tempesta d'amore e Maja sarà disperata, anche perché verrà allontanata dal giovane, che non vuole essere commiserato per il suo triste destino.

Maja proverà a distrarsi e accetterà un invito romantico di Hannes, che le proporrà di passare una notte in una capanna romantica. La fuga d'amore però si trasformerà in un incubo, dopo che alcuni lupi cercheranno di intrufolarsi nella loro alcova.

Per fortuna la notte passerà senza conseguenze, ma Florian vorrà essere sincero con Hannes, confessandogli di amare ancora Maya ma, nello stesso tempo, lo rassicurerà promettendogli di non intromettersi nella loro relazione.

Hannes ferirà nel profondo il giovane Vogt, raccontandogli di aver passato una romantica notte nella capanna insieme a Maja. Deluso, Florian prenderà una difficile decisione per non soffrire ulteriormente, dando le sue dimissioni al Fürstenhof senza salutare Maja. Sarà davvero un addio definitivo? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprirlo.