Inizia una nuova settimana ricca di colpi di scena a Uomini e donne. Nella puntata che andrà in onda oggi, 9 maggio, si parlerà ancora una volta del rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Negli ultimi tempi nello studio del dating show di Maria De Filippi si è spesso insinuato che tra i due ci sia ancora un rapporto molto stretto e Ida ha più volte ammesso che Riccardo non gli è indifferente. Nonostante il cavaliere abbia spiegato che per lei prova solo un'amicizia, ci sono ancora molti dubbi sul loro tipo di rapporto.

Ancora dubbi su Riccardo e Ida

Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, lunedì 9 maggio, si parlerà ancora una volta del sentimento che lega Ida e Riccardo. La coppia non è più legata da molto tempo, ma ritrovarsi insieme nello studio ha sicuramente scatenato qualche forte emozione. Ida è molto presa dal cavaliere, come lei stessa ha ammesso, sottolineando di non provare più quell'amore forte ma di non essere indifferente. Riccardo ha voluto più volte ribadire che si tratta solo di amicizia, ma dai suoi comportamenti molti pensano che ci sia qualcosa di più. In diverse occasioni sono emersi non pochi dubbi sul loro rapporto, espressi anche dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Quest'ultima ha spesso sottolineato di essere convinta che tra i due ci sia qualcosa di più.

Il rapporto tra Ida e Riccardo

L'attenzione durante la puntata sarà tutta su Ida e Riccardo. Il cavaliere, nel precedente appuntamento, era stato ripreso e attaccato duramente per il suo comportamento. L'avvicinamento con Ida, però, prosegue, anche se Riccardo continuerà a ribadire che non prova nessun tipo di sentimento nei suoi confronti.

Ida spiegherà di nuovo di non provare più per lui quell'amore che ha provato un tempo, ma nonostante questo confesserà di non riuscire proprio a vederlo come un amico, probabilmente a causa del grande amore che ha provato per lui in passato. Le sue parole scateneranno la reazione dei presenti in studio, che insisteranno ancora una volta sul fatto che tra i due potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.

I fan della coppia sperano che per loro possa trattarsi di un nuovo inizio.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata del 9 maggio

Per quanto riguarda gli altri protagonisti del dating show, nella puntata del 9 maggio Bruno avrà modo di conoscere una nuova donna pronta a conquistarlo. Il trono classico non sarà al centro dell'attenzione. Non è previsto nessun momento dedicato ai tronisti Luca e Veronica. Maria De Filippi coinvolgerà altri protagonisti del Trono Over, come Alessandro, che sarà al centro dello studio con la nuova conoscenza Concetta. Il cavaliere deciderà di non tenerla in studio e ammetterà di aver iniziato a provare interesse per una dama presente nel parterre.