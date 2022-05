È stata registrata nel pomeriggio di mercoledì 11 maggio una nuova puntata di Uomini e donne, programma di Canale 5 condotto e ideato da Maria De Filippi.

Nel corso delle riprese sono state affrontate le vicende che coinvolgono i protagonisti del trono over e del trono classico. Come sempre accade in questi casi, sui social e sui principali siti dedicati al gossip e alla cronaca rosa non mancano le anticipazioni inedite su ciò che è accaduto in studio. Questa puntata è stata incentrata in particolare sull'infinita vicenda sentimentale che vede protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Ida e Riccardo si stuzzicano

Ida Platano è apparsa abbastanza innervosita in studio, spiegando di essere infastidita dal fatto che Riccardo Guarnieri non la saluta più.

La parrucchiera ha poi anche aggiunto di essere molto delusa dal suo comportamento. Riccardo a queste parole ha replicato di non volere che il loro rapporto venga frainteso.

In seguito Riccardo ha lasciato lo studio in lacrime, essendosi emozionato dopo aver ascoltato la canzone "Fai rumore" di Diodato. Ida gli è corsa dietro e quando sono rientrati, la conduttrice ha chiesto loro se volevano ballare insieme. I due - dopo alcuni tentennamenti - si sono stretti in un ballo lento da soli al centro dello studio, commuovendosi entrambi.

Finito il lento, Ida ha deciso di chiudere con Marco, il ragazzo con cui si stava frequentando e ha rivelato di aver sussurrato a Riccardo mentre ballavano: "Non è mai troppo tardi".

Il tarantino è però rimasto in silenzio e quando Maria De Filippi gli ha chiesto di raccontare ciò che realmente prova per la sua ex ha preferito non esprimersi. A questo punto Ida ha lasciato lo studio, mandando l'uomo "a quel paese". Riccardo le è corso dietro e al ritorno le ha chiesto di uscire insieme a cena per parlare meglio: a quanto pare lei ha accettato

Altre anticipazioni trono classico e trono over

Dalle altre anticipazioni si apprende che Gemma Galgani, dopo essere uscita con Maurizio, l'uomo arrivato per lei la settimana scorsa, ha deciso di chiudere con lui perché non prova interesse.

In studio sono arrivati anche Nadia e Massimiliano. I due hanno raccontato che il loro amore procede a gonfie vele e che sono andati a vivere insieme.

Passando al trono classico, Luca Salatino è uscito in esterna sia con Lilli che con Soraia. Veronica Rimondi invece ha portato in esterna solamente Andrea: l'uscita fra i due è stata molto positiva e si sono anche baciati.