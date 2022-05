Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, le anticipazioni della nuova registrazione di venerdì 6 maggio 2022, rivelano che ci sono stati un bel po' di colpi di scena.

Grande attesa in primis sulle vicende dei due tronisti che, ormai, si avviano verso il gran finale del loro percorso e quindi verso la fatidica e attesa scelta finale.

Occhi puntati anche su Gemma che, in questa nuova registrazione, non è stata al centro dell'attenzione mentre Ida ha portato avanti la sua conoscenza con Marco.

Luca non ha scelto: anticipazioni U&D registrazione 6 maggio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 6 maggio, rivelano che non c'è stata alcuna scelta in studio.

I telespettatori e fan della trasmissione di Maria De Filippi, attendevano con trepidazione di poter assistere alla fatidica scelta finale di Luca Salatino che, a differenza di Veronica, è presente in trasmissione da più tempo.

Alla fine, però, non è stato così, dato che non c'è stata la scelta finale di Luca e neppure quella di Veronica: i due tronisti non sono stati proprio presentati in studio nel corso delle riprese.

Ida Platano conosce meglio Marco: anticipazioni U&D

Al contrario, quindi, c'è stato ampio spazio per le vicende dei vari protagonisti del trono over.

Le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne, rivelano che al centro dell'attenzione c'è stata ancora una volta la dama Ida Platano, la quale ha scelto di portare avanti la frequentazione con Marco, il nuovo cavaliere che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Tuttavia, nonostante questa decisione della dama bresciana, in studio non sono mancate le critiche da parte di Tina, al punto che tra le due c'è stata una nuova accesa discussione e l'opinionista non ha esitato a puntare il dito contro la sua "nemica" Ida Platano.

E poi ancora, gli spoiler di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 6 maggio 2022, rivelano che c'è stato spazio anche per il ritorno in studio di una delle ultime coppie che si è formata tra il parterre del trono over.

Gemma ignorata, tornano Fabio e Isabella: anticipazioni U&D registrazione 6 maggio

Trattasi di Fabio e Isabella, i quali un po' di mesi fa scelsero di uscire di scena dalla trasmissione di Maria De Filippi, per viversi questa relazione lontani dai riflettori.

Ebbene, tra Fabio e Isabella tutto sta proseguendo nel migliore dei modi e, nel corso della loro ospitata in studio, hanno svelato che presto convoleranno a nozze insieme.

Situazione diversa, invece, per Gemma Galgani: questo pomeriggio la dama non è stata tirata in ballo nel corso della registrazione di U&D, totalmente ignorata.

Per la dama torinese, infatti, non è arrivato alcun nuovo cavaliere in studio pronto a conoscerla, motivo per il quale non le è stato dato spazio nel corso delle riprese di questa settimana.

Si avvicina lo stop estivo per U&D su Canale 5

In attesa di scoprire cosa succederà nelle prossime registrazioni, l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, si avvia verso il gran finale di questa stagione.

La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, chiuderà i battenti anche quest'anno per la consueta lunga pausa estiva e, a partire dal prossimo giugno, sarà sostituita da una nuova soap opera che occuperà la fascia del primo pomeriggio.

Per rivedere le avventure dei tronisti, delle dame e dei cavalieri di U&D, bisognerà attendere il prossimo mese di settembre.