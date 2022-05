Nelle ultime puntate di Uomini e donne il pubblico ha fatto la conoscenza di Fabio Nova, un nuovo cavaliere appena giunto nel parterre del Trono Over. Ha un passato come fotografo di moda e avrebbe lavorato con top model del calibro di Naomi Campbell. Dal 2006 ha cambiato vita e ora si divide tra l'Italia e il Brasile.

Fabio Nova, il nuovo cavaliere che ha lavorato anche con Naomi Campbell

La new entry Fabio ha già fatto scintille nello studio di Maria De Filippi, a causa di alcune dichiarazioni sulle donne. Tutto a causa del suo passato da fotografo di moda, grazie al quale avrebbe lavorato con modelle del calibro di Naomi Campbell.

Come ha dichiarato lui stesso in studio, ha realizzato anche molte campagne pubblicitarie per marchi famosissimi. Subito è nato un diverbio con Tina Cipollari, visto che Fabio le ha fatto chiaramente capire di non ritenerla idonea come modella, puntando il dito sulla sua forma fisica e sul suo abbigliamento. Giudizi scaturiti dalla "deformazione professionale", visto che per tanti anni ha lavorato con modelle da passerella.

Chi è Fabio, il 63enne che ha realizzato campagne pubblicitarie famose

Fabio ha 63 anni. È nato a Milano e sin dall'infanzia è stato appassionato di fotografia e musica. Ha imparato sin da giovanissimo a suonare il pianoforte e ha cominciato a lavorare in ambito fotografico.

Ancora ventenne ha lasciato gli studi di Giurisprudenza ed è partito in giro per il mondo per fare reportage. Sino ai 26 anni si è occupato di reportage in Africa, Indonesia e Cambogia. Si specializza poi in fotografia pubblicitaria presso l'Istituto Europeo di Design e inizia così la sua carriera, collaborando con famosi marchi.

U&D, dal 2006 Fabio ha cambiato vita: ora si divide tra Italia e Brasile

Nel 2006 Fabio Nova decide di chiudere il suo avviato studio fotografico di Milano e partire alla volta del Brasile. Per sei mesi l'anno il nuovo cavaliere di Uomini e donne resta a Rio De Janeiro insieme al fratello Andrea, con il quale ha avviato una nuova attività imprenditoriale che nulla ha a che fare con la fotografia.

Pare si occupi di cave di marmo. Non ha comunque abbandonato del tutto il lavoro di fotografo, visto che ha dichiarato di fare ancora qualche collaborazione. Ora è nello studio di Uomini e donne alla ricerca dell'anima gemella. Chissà se troverà la sua donna ideale, visto che ha un occhio così critico. Come ha dichiarato, la donna che cerca deve avere innanzitutto classe. Al momento non sembra essere rimasto colpito da nessuna delle dame presenti nel parterre del Trono Over.