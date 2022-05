Mercoledì 25 maggio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Il parterre maschile ha dovuto fare una sfilata di seduzione. Arrivato il turno di Fabio Nova, il cavaliere ha deciso di cambiare all’ultimo minuto. Il celebre fotografo ha spiegato che prima di ogni esibizione, è giusto chiedere scusa a Tina Cipollari per averla offesa.

Il precedente

La partecipazione di Fabio Nova è cominciata in salita. Il cavaliere è arrivato al dating show di Maria De Filippi spiegando di essere un famoso fotografo: ha fatto tantissimi book anche a modelle famosissime.

Tina Cipollari, però, non ha gradito la presentazione del nuovo arrivato poiché, secondo lei, non bisogna mai vantarsi dei proprio traguardi. Inoltre, l’opinionista ha fatto sapere che per lei Fabio è un povero illuso alla ricerca della gloria a Uomini e Donne.

A quel punto Nova ha cominciato a offendere Tina Cipollari sul personale. Il cavaliere ha sostenuto che l’opinionista sia brutta fisicamente.

Il dietrofront del cavaliere

Nella puntata di mercoledì 25 maggio, Tina Cipollari era assente in studio. Nonostante tutto, Fabio Nova ha deciso di rivolgere le sue scuse all’opinionista. Durante la sfilata di seduzione, il cavaliere aveva previsto di suonare un brano per le dame. Arrivato in passerella, però, ha stravolto i piani.

Incalzato dai presenti in studio, Fabio Nova ha fornito la sua versione dei fatti: “È più importante chiedere scusa a una donna che suonare”. A tal proposito il cavaliere ha rivelato che per suonare bisogna metterci l’anima, ma quando una persona non è pura è meglio lasciar perdere.

Nel proseguo Fabio ha ammesso di avere offeso Tina Cipollari.

Dunque, non ha potuto fare altro che fare mea culpa e prendersi le sue responsabilità: “Sto facendo la figura del cioccolataio”. Infine, il diretto interessato si è scusato anche con i telespettatori di Uomini e Donne.

Tina Cipollari assente a Uomini e Donne: telespettatori preoccupati

I telespettatori di Uomini e Donne si stanno chiedendo che fine abbia fatto Tina Cipollari.

È vero che la storica opinionista è assente da qualche puntata nel dating show di Maria De Filippi, ma a tutto c’è una spiegazione. Il programma di Canale 5 viene registrato e poi trasmesso su Mediaset. Da quanto si apprende, la puntata in onda il 25 maggio è stata divisa in più puntate. Per questo motivo Cipollari risulta essere assente da più “puntate”. Come annunciato nelle anticipazioni del dating show, Tina Cipollari da giovedì 26 maggio sarà nuovamente presente a Uomini e Donne. In questo caso, sarà possibile capire anche se accetterà o meno le scuse di Fabio Nova.