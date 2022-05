Molti spettatori di Uomini & Donne ne sono convinti: l'era di Gemma potrebbe presto finire. Chi ha seguito con attenzione le puntate del dating show che sono andate in onda negli ultimi mesi, ha notato il cambio di atteggiamento di Maria De Filippi nei confronti della dama. Anche nella puntata dell'11 maggio la presentatrice ha rimproverato Galgani, perché secondo lei stava inscenando una "pantomima" su una storia chiusa solo per continuare a stare al centro dell'attenzione.

La 'strigliata' della padrona di casa di U&D

Il futuro di Gemma nel cast di U&D sarebbe tutt'altro che certo.

Dando un'occhiata al pochissimo spazio che è stato dedicato a Galgani negli ultimi mesi, i fan stanno ipotizzando che a settembre potrebbe non comparire più tra le dame del parterre e non per scelta sua.

Un altro segnale a favore del drastico cambio di gerarchie che c'è stato recentemente tra i protagonisti del Trono Over, arriva dalla puntata che è andata in onda lo scorso 11 maggio.

I telespettatori hanno assistito all'ennesimo rimprovero da parte di Maria De Filippi alla torinese.

Nel sentire la 72enne dirsi stupita dalla notizia che Giacomo aveva interrotto la loro conoscenza, la presentatrice del dating show ha perso le staffe e ha svelato un retroscena che la inchioderebbe.

"Ma se stamattina avete detto tutti e due la stessa cosa alla redazione, adesso perché facciamo questo teatrino?

" ha detto la padrona di casa del format.

I pareri del pubblico di U&D

"A che pro ne stiamo parlando ancora? A beneficio di chi?" ha aggiunto Maria nel corso della puntata di U&D che è stata trasmessa su Canale 5 mercoledì 11 maggio.

La presentatrice ha insinuato che Gemma stesse fingendo di non sapere della decisione di Giacomo di chiudere la loro frequentazione solo per assicurarsi un po' di spazio, anche perché alla redazione avrebbe confermato la versione fornita dal cavaliere solo poche ore prima.

Gli spettatori del dating show si sono sbizzarriti sui social nel commentare la sfuriata di De Filippi contro l'ormai ex "regina" del Trono Over.

"Ma cosa sta succedendo in questo programma?", "Sono preoccupato per Gemma, si vede che Maria non la regge più", "Questa è la fine di un'era", "Certo che le sue pantomime vi hanno fatto comodo, almeno un po' di rispetto", questi sono alcuni dei pensieri che sono apparsi su Twitter l'altro giorno, ovvero quando Galgani è stata rimproverata pubblicamente dalla padrona di casa del format Mediaset.

Ida e Riccardo monopolizzano i racconti di U&D

Alcuni spettatori di U&D, dunque, sospettano che le ultime puntate di questa edizione potrebbero essere le ultime puntate per Gemma Galgani.

Da mesi, in effetti, sul web si rincorrono indiscrezioni su un possibile addio della 72enne al format del quale è assoluta protagonista da oltre un decennio, ma fino a oggi non è arrivata nessuna conferma (ma neppure una smentita) ufficiale.

Il pubblico del dating show, però, si è accorto che i personaggi sui quali sta puntando la redazione in questo periodo sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri: i due monopolizzano interi appuntamenti con il loro tira e molla e gli ascolti sembrano premiare questa scelta.

Le ultime anticipazioni (soprattutto quelle della registrazione che c'è stata l'11 maggio), inoltre, fanno sapere che presto potrebbe esserci il tanto chiacchierato ritorno di fiamma tra i due ex: l'altra sera sono usciti a cena insieme e la dama si è detta pronta a voltare pagina e a ricominciare da zero nel rispetto del sentimento che prova ancora per il cavaliere.