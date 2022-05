Ida e Riccardo ci riprovano a Uomini e donne ma va male. Nel corso dell'ultima puntata del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, si è parlato di come si sta evolvendo il rapporto tra i due protagonisti del trono over, dopo che c'è stato l'ennesimo riavvicinamento.

Peccato, però, che anche questa volta le cose non siano andate nel migliore dei modi, al punto che i due si sono ritrovati ai ferri corti e tale atteggiamento ha fatto indispettire i tantissimi fan che seguono la trasmissione, stufi di questi continui tira e molla.

La coppia Ida-Riccardo ci riprova a Uomini e donne, ma scoppia il caos in studio

Nel dettaglio, durante la puntata odierna di Uomini e donne, si è parlato dell'evoluzione di questo rapporto tra Ida e Riccardo.

I due hanno scelto di concedersi una seconda chance e sono tornati ad uscire insieme. Peccato, però, che le cose non siano andate nel migliore dei modi e in studio sono volate parole grosse.

"Mi sono avvicinata e mi hai detto: non ti avrei mai baciata. Ma io devo sentirmi dire questo. Vergognati. Qui dentro carezze solo per farti vedere", ha sbottato Ida Platano puntando il dito contro il suo ex Guarnieri nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Scatta l'ennesimo addio tra Ida e Riccardo a U&D

"A telefono mi hai detto non me ne frega niente dei tuoi sentimenti", ha proseguito ancora Ida che ha così messo alle strette Riccardo, scatenando la sua ira in studio.

"Ida non ho detto una cosa del genere, mi fai girare i co...", ha sbottato Guarnieri visibilmente agitato dopo le dichiarazioni della sua ex fidanzata.

Insomma, a distanza di anni dalla fine di questo rapporto, la situazione tra Ida e Riccardo non è affatto migliorata e tra i due continua a non correre buon sangue.

Difficile, quindi, pensare che possano tornare ad essere una coppia come ai vecchi tempi e, tale situazione, comincia a stufare anche i fan della trasmissione stessa.

I fan sbottano contro la coppia Ida-Riccardo a Uomini e donne: 'Siete due finti'

In tanti, dopo aver visto l'ennesimo scontro di oggi tra Ida e Riccardo, hanno ammesso di essere stufi di questa situazione, al punto da sperare che possano entrambi uscire di scena dal cast di Uomini e donne.

"Basta, avete rotto", ha sentenziato un fan del programma stufo di continuare ad assistere ai teatrini tra i due protagonisti del trono over.

"Ieri rose rosse e ballo sensuale, oggi litigate. Povera Ida, illusa", ha commentato un altro spettatore social del programma.

"Che noia che siete, due finti", ha aggiunto qualcun altro commentando la puntata di oggi di Uomini e donne.

"Ida stai perdendo anni della tua vita dietro a Riccardo", ha scritto un altro spettatore.