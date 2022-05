Si è da poco conclusa la messa in onda di una puntata di Uomini & Donne molto attesa. I telespettatori, infatti, hanno assistito all'ennesimo riavvicinamento tra Ida e Riccardo, con tanto di ballo romantico a centro studio. Molti fan del dating show si sono esposti sui social network per dirsi stanchi del tira e molla che gli viene proposto da anni e hanno invocato l'intervento a gamba tesa di Tina Cipollari, proprio oggi assente e impossibilitata a commentare il comportamento di Guarnieri e Platano.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Si sta facendo un gran parlare della puntata di U&D andata in onda il 23 maggio.

Il pubblico di Canale 5, infatti, ha visto la prima parte di una registrazione che una decina di giorni fa ha scatenato il putiferio sul web.

L'appuntamento odierno si è aperto con l'ennesimo tentativo di Riccardo di riavvicinarsi a Gloria: dopo averle telefonato per chiederle un'uscita, il pugliese si è sentito dire che non ci sono più possibilità di recupero.

Maria De Filippi ha cercato di indagare sull'insistenza di Guarnieri, soprattutto dopo le affermazioni della dama sul non voler tornare indietro.

"Ma perché dovrebbe dire che non le piaci se non fosse vero? Tu sei stato il primo a chiudere, non capisco perché ora ti arrabbi se lo fa lei. Mi sembri un uomo che rincorre una donna solo perché gli è scappata, a 20 anni ci si comporta così, non a 40" ha ribattuto la presentatrice del dating show all'indirizzo del cavaliere.

Le lacrime del cavaliere di U&D

Anche se un po' a fatica, Riccardo ha incassato il no di Gloria ed è tornato al proprio posto. Poco prima di lasciare lo studio, però, il cavaliere ha nuovamente rimproverato Ida per non averlo difeso nelle precedenti puntate, ovvero quando tutti lo attaccavano.

Mentre veniva mostrata l'esterna tra Veronica e Andrea, Guarnieri si è rifugiato nel backstage e Platano l'ha seguito.

La presentatrice di U&D ha chiesto a entrambi di rientrare per spiegare cosa stesse succedendo e, un po' a sorpresa, ha scoperto che tutti e due si sono emozionati nell'ascoltare "Fai rumore", la canzone di Diodato che ha fatto da sottofondo musicale alla loro proposta di matrimonio che anni fa Riccardo ha fatto a Ida.

"Io non ci capisco più niente", hanno commentato quasi all'unisono Gianni Sperti e Maria De Filippi.

Non sapendo cosa fare, la padrona di casa ha chiesto ai due ex di ballare al centro ed è proprio questo momento che ha scatenato i pareri negativi dei telespettatori.

Le critiche agli ex fidanzati di U&D

Dopo aver ballato stretti stretti per qualche minuto, Ida e Riccardo sono tornati ai loro posti e in tanti hanno spinto affinché si dessero un'altra possibilità.

Mentre Gianni e Tinì spronavano il cavaliere a dare ascolto al cuore e non alla testa, sui social network venivano pubblicati diversi commenti di disapprovazione sia sul suo comportamento, che su quello dei protagonisti del cast in generale.

"Questo dovrebbe essere un momento toccante, ma io non riesco a trattenere le risate", "Loro sono irreali", "Ida e Riccardo sono rimasti fermi in un loop temporale, altrimenti tutto questo non si spiega", "Ma basta!

Dieci minuti prima lui diceva anche Gloria gli piace tanto", questi sono solo alcuni dei pareri che il pubblico di U&D ha espresso su Twitter nelle ultime ore.

Un pensiero che ha raccolto parecchi consensi è quello che reclamava la presenza di Tina Cipollari in studio per criticare il "siparietto" che Guanieri e Platano hanno proposto.

"Tutto questo senza di lei non ha motivo di esistere. Non lo accetto, Tina dove sei?" ha scritto unutente che ha sentito molto la mancanza dell'opinionista nella puntata del 23 maggio.