Ida Platano finisce nuovamente al centro dell'attenzione per il suo tormentato percorso a Uomini e donne. In queste ultime settimane la dama bresciana ha scelto di chiudere la conoscenza con Marco, uno degli ultimi cavalieri entrato in gioco nello studio della trasmissione Mediaset.

In un primo momento tra i due sembrava esserci un buon feeling ma, col passare del tempo, l'incognita Riccardo Guarnieri è tornata a farsi presente e Ida ha scelto di troncare questa frequentazione.

A distanza di qualche settimana, Marco ha "smascherato" Ida, svelando dei retroscena legati ai loro incontri fuori dallo studio televisivo di Maria De Filippi.

La scelta di Ida Platano a U&D: addio Marco e ci riprova con l'ex Riccardo

Nel dettaglio, durante le ultime puntate di messa in onda di Uomini e donne, Ida ha provato a conoscere meglio il cavaliere Marco.

Tra i due sembrava che stesse nascendo un'ottima intesa, la quale aveva fatto sperare i fan che sognavano di rivedere la dama bresciana nuovamente innamorata e felice al fianco di un nuovo cavaliere.

Peccato, però, che il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, abbia messo tutto in discussione, portando Ida a prendere una decisione spiazzante.

La dama bresciana, dopo diverse uscite fatte con Marco, ha scelto di mettere la parola fine alla loro frequentazione, dando una seconda chance al suo ex storico Riccardo Guarnieri.

'Sgradevole sensazione', sbotta Marco dopo l'addio con Ida

In una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne, Marco ha colto la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe, confermando che per lui questa relazione è ormai archiviata anche se non ha nascosto l'amarezza per il modo in cui è stato trattato da Ida.

"Ho addosso la sgradevole sensazione che lei sapesse da prima che tra di noi non potesse funzionare", ha ammesso l'ex cavaliere del trono over puntando il dito contro la dama bresciana.

"Forse quella frequentazione non aveva futuro fin dall'inizio", ha aggiunto Marco confermando che il suo intento è quello di trovare per davvero una donna con la quale iniziare una relazione d'amore.

Ma non è finita qui, perché Marco ha svelato anche un retroscena sugli incontri che sono avvenuti con Ida fuori dallo studio di Uomini e donne.

Ida Platano viene 'smascherata' da Marco: ecco cosa successe durante un'uscita insieme

L'ex cavaliere ha svelato che, una sera, Ida lo ha portato nello stesso locale che era solita frequentare insieme a Riccardo, ed è stata smascherata dal cameriere.

"Ciao Ida, è tanto che non ci vediamo. Una volta venivi qui con Riccardo", furono le parole del cameriere nel momento in cui rivide la dama di Uomini e donne insieme a Marco.

L'ex cavaliere non ha nascosto di averle fatto anche una battuta, facendole notare come tra tutti i posti presenti a Roma, lei avesse scelto un locale dove si vedeva anche con Riccardo Guarnieri.

"A quel punto era chiaro il perché del suo cambiamento d'umore", ha svelato Marco.