L'ex dama di Uomini e donne Isabella Ricci è a un passo dal matrimonio con Fabio Mantovani. In una recente intervista, oltre a parlare dei preparativi delle nozze, la donna ha colto l'occasione per pungere ancora una volta Gemma Galgani. Secondo Isabella, la dama torinese dovrebbe cambiare ambiente e dedicarsi ad altro, visto che in 10 anni non è riuscita a trovare l'uomo ideale.

Isabella e Fabio presto sposi: al matrimonio anche alcuni volti di U&D

Isabella Ricci ha trovato l'amore proprio nello studio di Uomini e donne. Da quando ha incontrato Fabio Mantovani la sua vita è cambiata.

Non ci ha messo molto a decidere di lasciare il programma di Maria De Filippi insieme a lui. Ormai sono passati più di cinque mesi da quel giorno e i due convoleranno a nozze tra poche settimane. Lo hanno annunciato proprio i futuri sposi in una delle ultime puntate di U&D andate in onda su Canale 5, in cui erano ospiti.

Alcuni dettagli del matrimonio, sono stati svelati da Isabella sulle pagine di Nuovo TV. Innanzitutto la cerimonia di svolgerà a Pescantina, il comune in provincia di Verona dove risiede Fabio. Una cerimonia a cui parteciperanno i familiari più stretti, gli amici e quattro persone che la coppia ha conosciuto a Uomini e donne. Isabella non ha svelato di chi di tratta.

Quasi sicuramente ci dovrebbe essere Marcello Messina, con il quale Isabella ha instaurato una forte amicizia.

Sicuramente invece non ci sarà Gemma Galgani, acerrima 'rivale' di Isabella ai tempi della sua permanenza a U&D.

Ricci punge Gemma: 'Evidentemente il suo uomo ideale non passa da U&D'

Proprio in riferimento a Gemma, Isabella non ha potuto fare a meno di lanciarle una stoccata. "Se una donna cerca veramente un compagno non ci può mettere anni e anni per trovarlo", ha detto Ricci.

L'ex dama non si è fermata qui, visto che ha affondato ancora di più il colpo. Visto che ormai Gemma cerca un fidanzato nel programma di Canale 5 da 10 anni senza riuscirci, Isabella è arrivata alla conclusione che: "Evidentemente il suo uomo ideale non passa dagli studi di Uomini e Donne".

Isabella a Gemma Galgani: 'Le consiglierei di cambiare ambiente'

Ricci si è sentita quasi in dovere di dare un consiglio a Gemma: "Le consiglierei di cambiare ambiente, magari facendosi una passeggiata, andando all’università o regalandosi un bel viaggio".

In buona sostanza, Isabella pare mettere in dubbio il fatto che la dama torinese sia realmente a Uomini e donne per cercare l'amor, in quanto se uno è predisposto all'amore lo trova, come appunto è successo a lei.