Lunedì 30 maggio, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Uomini e donne. La redazione ha deciso di suddividere la scelta di Luca Salatino in due puntate: nella prima (andata appunto in onda il 30 maggio) è stato trasmesso il cammino del tronista romano nel dating show, mentre nella seconda (prevista per questo martedì 31 maggio) ci sarà la scelta finale del nome della sua corteggiatrice.

Luca emozionato

La puntata di Uomini e Donne del 30 maggio, è stata interamente dedicata a Luca Salatino. Il tronista romano in apertura ha ringraziato tutti per avere ricevuto la possibilità di conoscere una nuova donna nel dating show di Maria De Filippi.

Inoltre Luca ha spiegato di avere instaurato un bellissimo rapporto con Rausa: Alessandro si è offerto di accompagnare Salatino a prendere il vestito da indossare durante la scelta. Poi, Luca ha avuto la possibilità di riabbracciare l'amico Matteo Ranieri: i due hanno condiviso l’esperienza sul trono nello stesso periodo, ma il 29enne ligure ha deciso di scegliere la propria dama qualche settimana prima di Luca. Inoltre, la puntata di lunedì 30 maggio ha dedicato un ampio spazio alle corteggiatrici di Luca Salatino, ossia Lilli e Soraia.

Al momento della scelta, però, la trasmissione: la decisione finale verrà quindi trasmessa oggi martedì 31 maggio.

I ringraziamenti di Salatino

Luca Salatino ha elogiato Maria De Filippi, ringraziando la conduttrice di Uomini e Donne, perché ha sempre cercato di tirare fuori il meglio di lui: “Hai cercato di capirmi, a volte non mi capisco nemmeno io (...) Sei la persona più umile che abbia mai conosciuto”.

Il giovane ha confidato che dietro le quinte quando incrociava la presentatrice pavese e spesso lei era la prima a salutare.

Infine, Luca Salatino ha riferito di avere imparato una lezione di vita da Alessandro Rausa: il cavaliere sarebbe la prova che nella vita si può amare a tutte le età.

Telespettatori delusi

La decisione di suddividere la scelta di Luca Salatino in due puntate ha fatto storcere a diversi telespettatori del dating show, che hanno espresso il proprio dissenso sui social network.

Su Twitter, ad esempio, un utente ha espresso un commento polemico: “Due puntate per una scelta, lo trovo too much. Che zebedei”.

Un altro telespettatore ha precisato che in passato le scelte dei protagonisti venivano mandate in onda in più puntate ma solo per i tronisti che avevano fatto breccia nel cuore dei telespettatori di Uomini e Donne. Tra i vari commenti c’è anche chi ha sostenuto che la scelta di Luca poteva essere fatta già da un paio di settimane.