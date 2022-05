Ida e Riccardo sono i protagonisti assoluti del finale di stagione di U&D: da settimane, infatti, non si parla che di loro e di un possibile quanto chiacchierato ritorno di fiamma. Ad inserirsi in questo "idillio", potrebbe essere l'ex corteggiatrice Federica Aversano che, rispondendo alle domande della redazione del dating-show, non ha escluso di poter accettare un futuro invito a cena da parte di Guarnieri anche solo per fare un dispetto a Platano.

Aggiornamenti sul cavaliere di U&D

Ad una sola settimana di distanza dai complimenti che Riccardo le ha fatto in un'intervista, Federica Aversano si è esposta per rispondere e per lanciare qualche frecciatina.

Il numero del magazine di U&D che è uscito il 13 maggio, riporta le parole con le quali l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri ha commentato il timido tentativo di avvicinamento di Guarnieri nei suoi confronti.

Al giornalista che le ha chiesto se uscirebbe mai con il cavaliere del Trono Over che l'ha definita affascinante, nonostante lui sia ancora legato ad Ida, la giovane ha fatto sapere: "Beh, lei credo che già non mi sopporti. E non ha ragione".

La ragazza non ha digerito gli attacchi che la parrucchiera le ha fatto davanti alle telecamere quando era una spasimante di Matteo: tra le due ci sono state molte discussioni, soprattutto perché Ida difendeva il tronista in qualsiasi circostanza.

La frecciatina dell'ex volto di U&D

"Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me", ha aggiunto Federica nell'intervista che i siti di gossip stanno riportando venerdì 13 maggio.

La ragazza, dunque, accetterebbe di conoscere meglio Riccardo anche solo per fare un dispetto alla dama che nel recente passato l'ha attaccata secondo lei ingiustamente.

Da quando si sono scontrate negli studi di U&D, tre le due si è palesata una divergenza di vedute, la stessa che potrebbe spingere Aversano a tornare nel programma per iniziare una frequentazione con Guarnieri.

A proposito del pugliese che l'ha riempita di complimenti tramite le pagine del magazine del dating-show, la napoletana ha detto: "Lui è un bell'uomo. Mi piace nei modi di fare, poi è carino e gentile".

Insomma, Federica ha aperto le porte ad un possibile quanto clamoroso colpo di scena che potrebbe avvenire nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne: il suo rientro nel cast per uscire con Riccardo, il tutto davanti ad Ida per la quale non prova stima.

Il commento sugli amori della dama di U&D

Oltre a dire che uscirebbe con Riccardo solo per fare un dispetto ad Ida, Federica ha lanciato un'altra frecciatina alla dama bresciana quando ha sottolineato che sono già due gli ex di Platano che le hanno fatto dei palesi complimenti.

"Non so perché, ma quelli che escono con lei poi si dichiarano interessati a me. Eppure non abbiamo molto in comune", ha detto la giovane nell'intervista che sta facendo il giro del web il 13 maggio.

La bella Aversano faceva riferimento sia a Guarnieri che ad Alessandro Vicinanza, il cavaliere che dopo la "non scelta" di Matteo ha chiesto di poterla conoscere meglio perché fortemente attratto da lei.

In quell'occasione, però, la corteggiatrice ha rifiutato la proposta del napoletano ed oggi ha spiegato che l'ha fatto perché pensa di non avere nulla da condividere con lui: "Quando lo sento parlare capisco che è lontano da me. Non abbiamo vite compatibili, anche se è un bel ragazzo".

Insomma, Federica continua a far parlare di sé e non è da escludere un suo possibile ritorno a U&D per mettere i bastoni tra le ruote ad Ida, che proprio nei giorni scorsi è riuscita a strappare un invito a cena a Riccardo.