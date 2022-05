Si sono concluse giovedì 19 maggio le registrazioni di Uomini & Donne. Il dating-show di Maria De Filippi, dunque, è ufficialmente in vacanza per i prossimi tre mesi. Le puntate ancora inedite, però, saranno trasmesse fino al 3 giugno e avranno come protagonisti Ida e Riccardo, Gemma e i tronisti Luca e Veronica. Entrambi i giovani hanno scelto e si sono fidanzati con il loro corteggiatore del cuore: Soraia e Matteo i fortunati, delusione per Lilli e Andrea.

Aggiornamenti sulle riprese di U&D

Il cast di U&D si è riunito per l'ultima volta in questa stagione.

Giovedì 19 maggio, infatti, sono state registrate le puntate conclusive dell'edizione 2021/2022 del dating show, quelle che precedono l'inizio della pausa estiva che il programma si concede ogni anno in questo periodo.

Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni informano che gran parte del tempo a disposizione è stato dedicato a Veronica Rimondi.

A poco più di due mesi dal debutto sulla poltrona rossa, la ragazza ha fatto la sua scelta.

Chi ha assistito alle riprese all'interno degli studi Elios, racconta che la tronista ha preferito Matteo Farnea, il corteggiatore che sin da subito ha catturato la sua attenzione con galanteria e fascino.

Andrea, invece, è stato rifiutato, ma si è potuto consolare con i complimenti di Gianni e Tina per il bel percorso che ha fatto davanti alle telecamere.

Doppio lieto fine negli studi di U&D

Se venerdì 19 è toccato a Veronica scegliere, il giorno prima è stato Luca Salatino a comunicare a tutti la sua decisione definitiva.

Le anticipazioni fanno sapere che il tronista di U&D ha spiazzato preferendo Soraia a Lilli. Il romano si è fidanzato con la corteggiatrice con la quale ha avuto più scontri nell'ultimo periodo, quella che ha dovuto più volte "rincorrere".

Il Trono Classico della stagione 2021/2022 quindi ha chiuso i battenti con la formazione di due nuove coppie: entrambi i ragazzi seduti sulla poltrona rossa hanno ricevuto un sì come risposta, mentre chi non è stato scelto è incappato in un'inevitabile delusione.

Luca e Soraia, Matteo e Veronica si aggiungono alle altre unioni che sono nate nel corso dell'edizione del dating show che sta per concludersi: quelle tra Ciprian e Andrea Nicole, Samuele e Roberta, Matteo e Valeria (gli unici a essersi già lasciati sono Matteo e Noemi).

Appuntamento a settembre con U&D

Le registrazioni di U&D sono terminate il 19 maggio, ma il programma continuerà a far compagnia ai telespettatori ancora per qualche settimana.

Lorenzo Pugnaloni ha svelato la data della messa in onda dell'ultima puntata stagionale del format condotto da Maria De Filippi: venerdì 3 giugno inizieranno ufficialmente le vacanze per dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori.

Per i prossimi tre mesi, dunque, non si avranno notizie di Ida e Riccardo di nuovo ai ferri corti dopo un timido avvicinamento, di Gemma (che si dice potrebbe lasciare definitivamente il Trono Over), di Armando, Biagio, Alessandro, Pinuccia, Sara, Gianluca e del fotografo Fabio, nuovo antagonista di Tina Cipollari.

Le riprese della trasmissione ricominceranno tra fine agosto e inizio settembre, quando sarà presentato il cast della nuova edizione, a partire dai ragazzi che cercheranno l'amore sulla poltrona rossa più famosa d'Italia.

Uomini e donne saluta il pubblico dopo un'annata fortunata e segnata da ottimi ascolti: il programma di Canale 5 si è confermato un punto fermo della rete, alla quale ha regalato ogni giorno una media di share del 25% e circa tre milioni di persone davanti alla tv.