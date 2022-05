In un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne, l'ex cavaliere Marco Albiso ha rivelato un retroscena su Ida Platano. In particolare ha confidato di avere capito subito che nella dama bresciana c'era qualche che non andava e che in occasione dell'ultima uscita, Platano lo ha portato nello stesso locale che frequentava con l'ex Guarnieri.

Il racconto dell'ex cavaliere

La frequentazione tra Ida e Marco sembrava andare piuttosto bene. Nel momento in cui è Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne, però, la dama ha deciso di interrompere di punto in bianco la loro conoscenza.

In un'intervista al magazine del dating show di Maria De Filippi, Albiso ha ammesso di avere notato dei cambiamenti nella dama durante le ultime uscite.

Come raccontato da Marco, durante l'ultima cena i due erano andati a bere in un locale. Entrata nel pub, Ida sarebbe cambiata repentinamente.

L'uomo ha spiegato di essere venuto a conoscenza - tramite il cameriere - che Platano frequentava quel locale insieme all'ex Guarnieri. A tal proposito il cavaliere ha affermato: "Parlando è venuto fuori che lei aveva baciato Riccardo quasi nello stesso luogo dove eravamo seduti noi".

L'ex protagonista di Uomini e Donne ha sostenuto che non c'è nulla di male nel frequentare gli stessi posti, ma c'è qualcosa che non va se una delle due persone non ha ancora fatto i conti con il passato.

La stoccata a Riccardo Guarnieri

Durante l'intervista Marco Albiso ha ammesso di non provare rancore nei confronti di Ida Platano, tuttavia sperava che la dama gli dicesse subito che tra di loro non c'era un futuro, essendo ancora innamorata del suo ex.

A proposito del "rivale", Marco ha affermato: "Penso che a Riccardo serva sapere solo che Ida ci sia sempre per lui, ma forse non nutre dei veri sentimenti per lei".

In seguito all'ennesimo addio tra Platano e Riccardo, Albiso ha precisato che per lui Ida è un capitolo chiuso: "Molti fanno una bella faccia davanti, ma poi..."

Marco Albiso incuriosito da un'altra dama

Guardando indietro, Marco Albiso si è detto rammaricato di aver dedicato il proprio tempo solo ed esclusivamente a Ida Platano: "Ho capito che non bisogna portare avanti rapporti in cui uno dei due ha ancora in mente il passato".

Il cavaliere credeva di trovare l'amore a Uomini e Donne, visto che da 11 anni è single.

Inoltre l'uomo ha confidato di essere rimasto colpito da una dama del parterre femminile: si tratta di Gloria. Quest'ultima, è stata protagonista di una frequentazione con Riccardo Guarnieri, ma ha poi lasciato perdere perché non vedeva il suo interesse ricambiato dal 41enne di Taranto.